Nemzeti Sportrádió

Elek György alelnök lett a Nemzetközi Korcsolyázószövetségben

2026.06.12. 13:55
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Elek György (Fotó: HUNSKATE - Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség)
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korcsolya Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség Elek György
Elek György lett a Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU) újonnan megválasztott műkorcsolyáért felelős alelnöke.

A hírről a magyar szövetség számolt be pénteken a közösségi oldalán. A sportvezető az ISU kongresszusán az eddigi alelnökkel, a kanadai Benoit Lavoie-val, valamint egy olasz és egy görög-bosnyák kettős állampolgárságú riválissal szemben szerezte meg a pozíciót. 

Elek 61 szavazatot kapott, Lavoie 34-et, a másik két jelölt összesen 24-et. A gyorskorcsolyázók alelnökének az orosz Alekszandr Kibalkót választották meg.

A 42 éves, egykori jégtáncos Elek korábban az ISU elnökségének tagja volt.

 

korcsolya Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség Elek György
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