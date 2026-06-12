Elek György alelnök lett a Nemzetközi Korcsolyázószövetségben

Elek György lett a Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU) újonnan megválasztott műkorcsolyáért felelős alelnöke.
A hírről a magyar szövetség számolt be pénteken a közösségi oldalán. A sportvezető az ISU kongresszusán az eddigi alelnökkel, a kanadai Benoit Lavoie-val, valamint egy olasz és egy görög-bosnyák kettős állampolgárságú riválissal szemben szerezte meg a pozíciót.
Elek 61 szavazatot kapott, Lavoie 34-et, a másik két jelölt összesen 24-et. A gyorskorcsolyázók alelnökének az orosz Alekszandr Kibalkót választották meg.
A 42 éves, egykori jégtáncos Elek korábban az ISU elnökségének tagja volt.
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