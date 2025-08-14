Nemzeti Sportrádió

A Szerencsejáték Zrt. a magyar röplabdasport új kiemelt támogatója

2025.08.14. 13:49
A Szerencsejáték Zrt. támogatja a magyar röplabdát (Fotó: Facebook/Hunvolley)
A Szerencsejáték Zrt. hatodik kiemelt látványcsapatsportágként támogatói szerződést írt alá a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ), így a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong után újabb sportág és annak szövetsége került a nemzeti lottótársaság támogatotti körébe.

Az MRSZ csütörtöki közlése alapján az októberben rajtoló 2025–2026-os idénytől a Szerencsejáték Zrt. TippmixPro márkájával névadóként jelenik meg a férfi és női legfelső osztályú bajnokságok hivatalos elnevezésében. A közlemény szerint „a támogatás célja a férfi és női felnőtt bajnokságok népszerűsítése, valamint a sportág további fejlődési lehetőségeinek biztosítása.”

A profi röplabda így új lehetőség előtt áll: a Szerencsejáték Zrt. stratégiai partnerként és névadó szponzorként – TippmixPro Női Extraliga, TippmixPro Férfi NBI Extraliga – támogatja a legmagasabb szintű magyarországi küzdelmeket.

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy a sportág történetének eddigi legkomolyabb szponzorációs szerződését sikerült megkötni. Bízunk benne, hogy a röplabda hazai pályán is sokkal láthatóbbá válik és ez még élvezhetőbb mérkőzéseket eredményez majd” – mondta Vatai Gabriella, az MRSZ elnöke.

„A Szerencsejáték Zrt.-nél hiszünk a sport erejében. Büszkék vagyunk arra, hogy sok éve támogatjuk a legnagyobb látványsportágak szövetségeit. Hiszünk abban, hogy a sportszponzoráció egyben társadalmi felelősségvállalás és értékteremtés is. Öröm számunkra, hogy a támogatottak köre immáron a Magyar Röplabda Szövetséggel is bővült, így ebben a sportágban is ott tudunk lenni a kiemelkedő sikerek mögött” – fogalmazott Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója.

