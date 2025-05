Röplabda: biztató jelek az utánpótlásban – részsiker vagy előrelépés?

Azok után, hogy a Kőnig Gábor vezette U16-os leány röplabda-válogatott januárban veretlenül megnyerte a selejtezőcsoportját, és – némi meglepetésre – már egyenes ágon kijutott a nyári korosztályos Európa-bajnokságra, nemrégiben a fiúk U16-os nemzeti együttesének is sikerült kiharcolnia az Eb-részvételt. A Gyurkó Sándor irányította csapat a januári első selejtezőkörben az utolsó, a nyolcadik helyen zárt a csoportjában, viszont az április második fordulót százszázalékosan abszolválta Georgiában, így csoportelsőként kvalifikált a kontinensviadalra.

Ennek a korosztálynak 2017-ben rendeztek először Eb-t, és a magyar fiúknak most először sikerült kijutniuk.

(Hozzátartozik a teljes képhez, hogy 2023-ban megemelték a torna létszámát 12-ről 16-ra).

„Ez a két Eb-kijutást valóban nagy eredménynek tartjuk – kezdte Vatai Gabriella, a hazai sportági szövetség elnöke az Utánpótlássportnak. – Mindkét szakág helyzetében mérföldkő, de különösképpen a fiúk esetében az, hiszen nem vagyunk hozzá szokva ahhoz, hogy a válogatottjaink ott legyenek az Európa-bajnokságokon. (Az U22-esek tavaly Eb-hatodikként zártak, de azt megelőzően elég régen, még 2017-ben járt utoljára korosztályos kontinensbajnokságon magyar fiúcsapat – A szerk.) A férfiutánpótlásunk nincs könnyű helyzetben, mert a labdarúgás, illetve a többi látványcsapatsport rendkívüli népszerűsége mellett a röplabda jóval kevésbé vonzó a fiúknak.

Akad például olyan korosztályunk, amelyben négyszer annyi lány űzi a sportágat, mint amennyi fiú. Éppen ezért minden ehhez hasonló sikert, részsikert meg kell becsülnünk.

Reméljük, ezek az eredmények további lendületet adnak majd a szakági utánpótlásnak, és rendszeresíteni tudják a fiúk is a helyüket az Eb-ken. Úgy tűnik, a lányok után ők is megkezdték a felzárkózást az európai elithez. Kicsit más volt a helyzet a lányok selejtezőjében, mert esetükben – ha elvárás nem is volt a kijutás – nagyon bíztunk benne, hogy sikerrel veszik az akadályt. Ehhez képest mindjárt az első körben és veretlenül sikerült kiharcolni az egyenes ági kvalifikációt, ami mindenképpen felülmúlta az előzetes reményeinket. A nyári Eb-szerepléssel kapcsolatban nincsenek konkrét elvárásaink, főleg úgy, hogy a kijutott nemzetek csapatainak többsége előttünk jár. Alapvetően a szakmai fejlődés az elsődleges cél mindkét együttesünk esetében.”

Vatai Gabriella Fotó: Dömötör Csaba

Ahogyan az elnöknő is kiemelte idehaza nagy a különbség a férfi és a női szakág között népszerűségben meg eredményességben egyaránt. A felnőtt férfiválogatott legutóbb 2001-ben járt Eb-n, ugyanakkor a nők az elmúlt öt kontinenstorna mindegyikére egyig kijutottak.

„Világszinten rendkívül népszerű a röplabdasport, ám a sportágválasztást több tényező is befolyásolja.

Az a benyomásom, hogy a fiúk inkább az alapján döntenek, hogy az adott sportág mennyire sikeres és fókuszban van-e, a lányoknak pedig a saját komfortérzetük megtalálása a legfontosabb. Mivel a röplabdában nincs kontakt, a lányok körében kifejezetten trendinek számít. Rengeteg kislány jön hozzánk;

akadnak olyan klubok, amelyekben akkora a túljelentkezés, hogy már kapacitáshiánnyal küzdenek, mert nincs elegendő terem és edző. Amikor 2017-ben a miénk is taosportág lett, a gyerekek számát tekintve nagy lemaradásban voltunk, mostanra ebben sikerült felzárkóznunk. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a mennyiségiről a minőségi nevelőmunkára helyezzük a hangsúlyt.

A lányoknál már látható az elmozdulás, a fejlődés, a fiúknál még sok munka vár ránk.

Bízunk benne, hogy az idén elindított edzőképzési reformunk is hozzásegíthet az áttöréshez.”

(Kiemelt kép forrása: CEV)