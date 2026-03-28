Nyert a Szeged az alsóházban a férfi röplabda Extraligában

2026.03.28. 21:27
A Szeged 3:1-re nyert a Dág KSE vendégeként szombaton a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alsóházában.


A kubai Raidel Quintana Hechavarria a mezőny legeredményesebb játékosaként 32 ponttal járult hozzá a csongrádiak sikeréhez.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga
A 9–13. helyért
Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE 1:3 (–20, –16, 20, –15)

1. Vidux-Szegedi RSE26–26
2. Dunaújvárosi KSE114–33
3. Kecskeméti RC113–52
4. Szolnoki RK-SI12–31
5. Swissten Dág KSE11–30
AZ ÁLLÁS

 

 

