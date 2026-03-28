Nyert a Szeged az alsóházban a férfi röplabda Extraligában

A Szeged 3:1-re nyert a Dág KSE vendégeként szombaton a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alsóházában.
A kubai Raidel Quintana Hechavarria a mezőny legeredményesebb játékosaként 32 ponttal járult hozzá a csongrádiak sikeréhez.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga
A 9–13. helyért
Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE 1:3 (–20, –16, 20, –15)
|1. Vidux-Szegedi RSE
|2
|–
|6–2
|6
|2. Dunaújvárosi KSE
|1
|1
|4–3
|3
|3. Kecskeméti RC
|1
|1
|3–5
|2
|4. Szolnoki RK-SI
|–
|1
|2–3
|1
|5. Swissten Dág KSE
|–
|1
|1–3
|0
