Triplával előzte meg ellenfelét Ajkán a Szeged

MÁDI JÓZSEF
2026.05.10. 18:44
A szegediek (kék-feketében) Ajkán szakították meg március 22. óta tartó nyeretlenségi sorozatukat (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
NB II Szeged Ajka NB II 29. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
A labdarúgó NB II 29. fordulójában az FC Ajka a kezdéskor ugyancsak 33 pontos Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadta. A vendégek három góljára a hazaiak eggyel sem tudtak válaszolni, így a Tisza-partiak megelőzték a forduló előtt a tabellán éppen előttük álló bakonyiakat.

LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ
FC AJKA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–3 (0–1)
Ajka, 300 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Tóth Csaba János)
Ajka: Szabados – Nagy N. (Kovács N., a szünetben), Bacsa B., Tar, Papp M. (Papp Cs., a szünetben) – Csizmadia Z., Csörnyei (Mohos, 70.) – Doncsecz, Csanádi (Sejben V., a szünetben), Kopácsi – Katona I. (Németh D., 88.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M. (Szabó Á., 87.), Szilágyi, Rjasko, Kalmár – Vágó L., Zvekanov (Tóth N., 87.) – Suljic (Halmai, 75.), Márkvárt, Miskolczi (Kun, 75.) – Borvető (Tóth-Gábor, 79.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt
Gólszerző: Borvető (43.), Vágó L. (48.), Zvekanov (77.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Már az első percekben ráijesztett ellenfelére az Ajka, amely alaposan átalakította kezdőjét az előző bajnokija óta. Egy jó ütemű blokkolás kellett ahhoz, hogy ne szülessen rögtön a meccs elején hazai gól, majd ezután ellaposodott a mérkőzés. Mivel lassú volt a játék, ezért sok volt a hiba és a párharc is. A Szeged ezután szépen lassan átvette a játék irányítását, de a fölénye meddő volt. Az alacsony színvonalú meccs első fél félidejében még két szegedi helyzetet jegyezhettünk fel, és miközben Kalmár Olivér beadás helyetti lövése éppen csak elkerülte a jobb felső sarkot, addig a 43. percben Borvető Áron érkezett a hosszún, amikor Vágó Levente belsővel keresztbe passzolt a kapu előtt.

A szünet után rögtön fordult a kocka, ezúttal Borvető volt a feladó, Vágó pedig a végrehajtó, máris 0–2. Az Ajka megpróbált megújulni, ezt Doncsecz Levente lövése jelezte, amely azért messze elkerülte a kaput. A mérkőzés akkor dőlt el végleg a szegediek javára, amikor a 77. percben Zvekanov Vanja fejjel bevette az ajkaiak kapuját. 0–3

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a két 33 pontos csapat egymás ellen, a négy meccse nyeretlen Ajka és az öt bajnoki óta győzni képtelen Szeged.

