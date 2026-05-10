Triplával előzte meg ellenfelét Ajkán a Szeged

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

FC AJKA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–3 (0–1)

Ajka, 300 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Tóth Csaba János)

Ajka: Szabados – Nagy N. (Kovács N., a szünetben), Bacsa B., Tar, Papp M. (Papp Cs., a szünetben) – Csizmadia Z., Csörnyei (Mohos, 70.) – Doncsecz, Csanádi (Sejben V., a szünetben), Kopácsi – Katona I. (Németh D., 88.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M. (Szabó Á., 87.), Szilágyi, Rjasko, Kalmár – Vágó L., Zvekanov (Tóth N., 87.) – Suljic (Halmai, 75.), Márkvárt, Miskolczi (Kun, 75.) – Borvető (Tóth-Gábor, 79.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Borvető (43.), Vágó L. (48.), Zvekanov (77.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Már az első percekben ráijesztett ellenfelére az Ajka, amely alaposan átalakította kezdőjét az előző bajnokija óta. Egy jó ütemű blokkolás kellett ahhoz, hogy ne szülessen rögtön a meccs elején hazai gól, majd ezután ellaposodott a mérkőzés. Mivel lassú volt a játék, ezért sok volt a hiba és a párharc is. A Szeged ezután szépen lassan átvette a játék irányítását, de a fölénye meddő volt. Az alacsony színvonalú meccs első fél félidejében még két szegedi helyzetet jegyezhettünk fel, és miközben Kalmár Olivér beadás helyetti lövése éppen csak elkerülte a jobb felső sarkot, addig a 43. percben Borvető Áron érkezett a hosszún, amikor Vágó Levente belsővel keresztbe passzolt a kapu előtt.

A szünet után rögtön fordult a kocka, ezúttal Borvető volt a feladó, Vágó pedig a végrehajtó, máris 0–2. Az Ajka megpróbált megújulni, ezt Doncsecz Levente lövése jelezte, amely azért messze elkerülte a kaput. A mérkőzés akkor dőlt el végleg a szegediek javára, amikor a 77. percben Zvekanov Vanja fejjel bevette az ajkaiak kapuját. 0–3