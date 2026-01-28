Nemzeti Sportrádió

Női röplabda CEV-kupa: Chieri-előny a magyaros párharcban

2026.01.28. 19:28
Bozóki-Szedmák Réka (Fotó: Hunvolley)
Címkék
Németh Anett CEV-kupa Szedmák Réka
Az olasz Chieri 3:0-ra nyert a lengyel Bielsko-Biala vendégeként a női röplabda CEV-kupa negyeddöntőbe jutásáért zajló párharc első, szerdai találkozóján.

A hazaiaknál Bozóki-Szedmák Réka a kezdőcsapatban kapott helyet és a mérkőzést végigjátszva, kilenc ponttal együttese második legeredményesebb játékosa volt, míg a korábban a Vasas Óbudát kiejtő olaszoknál a szintén magyar válogatott Németh Anett ezúttal csak a harmadik szettben lépett pályára és egy pontot szerzett.

A párharc visszavágója jövő szerdán lesz Torinóban, a továbbjutóra a Bajnokok Ligája valamelyik csoportharmadikja vár a nyolc között.

 

