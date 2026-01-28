Női röplabda CEV-kupa: Chieri-előny a magyaros párharcban

Az olasz Chieri 3:0-ra nyert a lengyel Bielsko-Biala vendégeként a női röplabda CEV-kupa negyeddöntőbe jutásáért zajló párharc első, szerdai találkozóján.
A hazaiaknál Bozóki-Szedmák Réka a kezdőcsapatban kapott helyet és a mérkőzést végigjátszva, kilenc ponttal együttese második legeredményesebb játékosa volt, míg a korábban a Vasas Óbudát kiejtő olaszoknál a szintén magyar válogatott Németh Anett ezúttal csak a harmadik szettben lépett pályára és egy pontot szerzett.
A párharc visszavágója jövő szerdán lesz Torinóban, a továbbjutóra a Bajnokok Ligája valamelyik csoportharmadikja vár a nyolc között.
