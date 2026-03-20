Férfi röplabda Extraliga: győzelemmel zárta az alapszakaszt a Pénzügyőr, a DEAC vár rá

2026.03.20. 22:00
Fotó: Pénzügyőr SE Röplabda
A Pénzügyőr legyőzte a Dágot a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának utolsó fordulójában, pénteken.

A csütörtökön kezdődő negyeddöntőben a Pénzügyőr a DEAC-cal csap össze, amely hazai pályán 3:0-ra nyert a Szeged ellen, így ötödikként zárt.


A Dág az alsóházban folytatja.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ, 24. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Prestige Fitness Pénzügyőr SE–Swissten Dág KSE 3:0 (12, 21, 19)
DEAC–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (22, 28, 6)
Vegyész RC Kazincbarcika–Szolnoki RK-SC SI 3:1 (–15, 10, 9, 17)

 

Ezek is érdekelhetik