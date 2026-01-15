Bejutott a négyes döntőbe a MÁV Előre a férfi röplabda Közép-európai Ligában

Nemzeti Sportrádió

2026.01.15.
A házigazda Mladost Zagreb elleni 3:2-es győzelemmel a magyar bajnoki és kupacímvédő MÁV Előre Foxconn bejutott a Közép-európai Liga négyes döntőjébe.

 

A Mursa Osijektől elszenvedett ötjátszmás vereséget követően csütörtökön az ugyancsak horvát zágrábiak voltak a MÁV Előre Foxconn ellenfelei. A két meghatározó légiósától decemberben elbúcsúzó fehérváriak ezúttal sem kezdtek jól, s bár a második szettben egyenlítettek, a harmadikat követően megint hátrányban voltak. A MÁV Előrének mindenképpen pontokra volt szüksége a négyes döntőbe kerüléshez, mert ugyan ezen kívül már csak egy találkozó volt hátra az alapszakaszból, ezen azonban a veretlenül éllovas osztrák AICH/DOB látogat majd Székesfehérvárra. Ahhoz, hogy a magyar csapat biztosan meg tudja előzni a negyedik helyen álló montenegrói Buducsnosztot, le kellett győznie a hazaiakat. Az egyenlítés simán összejött, de az ötödik játszma hatalmas csatát hozott, amelyet végül a MÁV Előre sikerét hozta.

RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga
HAOK MLADOST ZAGREB (horvát)–MÁV ELŐRE FOXCONN 2:3 (20, –18, 21, –16, –12)
Zágráb, 50 néző. V: Miklosic, Valentar (szlovénok). 
MLADOST: ZELJKOVIC 16, Peric 5, MARELIC 19, Repek 14, Jakopec 5, Zhukouski. Csere: Lui (liberó). Edző: Toni Kovacevic
MÁV ELŐRE: ZVICER 14, Eke 2, PESTI 16, Ljaftov 9, LUNA SLAIBE 14, Szabó V. 4. Csere: Takács M. (liberó), Varga P. 5, Bandi, Ambrus 5, Péter A., KECSKEMÉTI 10. Edző: Omar Pelillo
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 7:2, 10:4, 13:6, 14:9, 19:12, 22:19, 24:20. 2. játszma: 0:1, 6:4, 9:6, 11:15, 14:21, 17:24. 3. játszma: 5:1, 7:4, 9:8, 13:9, 15:14, 19:15, 23:21. 4. játszma: 0:1, 3:2, 5:4, 7:10, 10:11, 12:17, 14:20, 16:22. 5. játszma: 0:1, 3:2, 5:3, 6:7, 8:7, 9:11, 10:13, 12:14
MESTERMÉRLEG
Omar Pelillo: – Most játszottuk az új időszak az első mérkőzéseit, amelyben elkezdtük felépíteni az új csapatot. Az elsőt még elveszítettük a döntő játszmában, a másodikat viszont megnyertük és így sikerült kiharcolni a négyes döntőbe jutást. Jelenleg az ilyen szintű meccsek lejátszása rendkívül hasznos számunkra.

Férfi Extraliga, alapszakasz
Swissten Dág KSE–MAFC 0:3 (–21, –15, –19)

A Challenge-kupában negyeddöntős somogyi együttes csütörtökön jelentette be a 27 éves ütőjátékos leigazolását. Sztekovics a Long Island Egyetem után Svédországban, Cipruson, Lengyelországban, legutóbb pedig Peruban szerepelt. A közlemény szerint a szerb röplabdázó akár már a szombati, Békéscsaba elleni rangadón játszhat.

A TippmixPro Extraligában második helyen álló KNRC-nek azért volt szüksége új játékosra, mert a Benfica kivásárolta szerződéséből a brazil Franciane Richtert.

Sztekovics már a somogyiak nyolcadik szerződtetett idegenlégiósa a mostani idényben, de közülük Richter mellett honfitársa, Giovanna Oliveira sem tagja már a keretnek.

A Kaposvár női röplabdacsapata szerződtette a szerb Jovana Sztekovicsot

(MTI)

 

