Férfi röplabda Közép-európai Liga: ismét indul a MÁV Előre

A székesfehérvári csapat a 2023–2024-es idényben öt győzelemmel és négy vereséggel az ötödik helyen zárta az alapszakaszt, így nem jutott a négyes döntőbe.

A közép-európai szövetség (MEVZA) tájékoztatása szerint a következő idényben szeptember 30. és október 2. között Budvában a szlovén OK Maribor, valamint az egyaránt montenegrói Buducsnoszt Podgorica és OK Budva lesz a MÁV Előre ellenfele. December 16–18. között Bleiburgban szintén megmérkőzik az OK Budvával, illetve az osztrák SK Zadruga Aich/Dobbal, majd január 13–15. között Zágrábban a MOK Mursa Osijekkel és a HAOK Mladost Zagrebbel találkozik.