Újra „csatasorba áll” a szolnoki röplabdacsapat az élvonalban

Nyolc évvel ezelőtt élte fénykorát a szolnoki röplabdázás, hiszen 2017-ben megnyerték a Magyar Kupát és négy közé jutottak a bajnokságban is, az igaz, hogy ott viszont már nem nyertek párharcot, de így is ez volt a klub legeredményesebb éve. Azt követően azonban anyagi okok miatt egyre jobban visszaestek, végül 2023-ban a 14. helyen zártak és a következő két idényben csak a másodosztályban szerepeltek, igaz – csakúgy mint a női Extraliga újonca, a TFSE – mindkétszer meg is nyerték a másodosztályt.

„Szerettünk volna már tavaly is elindulni az élvonalban, de akkor sajnos még nem sikerült biztosítani az ehhez szükséges feltételeket” – mondta el Bodonyi Ákos, a röplabdaszakosztály vezetője és szakmai igazgatója, akinek irányításával kiharcolta a csapat a visszajutást. – „Most viszont sikerült olyan helyi gazdasági szereplőket bevonni, akik összeadtak annyi tőkét, hogy az indulásunk és a működésünk biztosítva legyen az Extraligában.”

De vajon a feljutással együtt visszatérnek-e a régi eredmények is?

„Van egy rövid- és egy hosszú távú tervünk. Az előbbi az első idényre szól, s ebben az élvonal légkörének megszokása és a tisztes helytállás a cél. Kizárólag szolnoki kötődésű játékosokkal dolgozunk, akiknek a 65–70 százaléka az utánpótlásból jön majd fel. Lenne ugyan pénzünk légiósokra is, de úgy gondoltuk, hogy az első évben felesleges még erre költeni. A következő évben viszont már szeretnénk szintet lépni, bekerülni az első nyolcba, a harmadikban pedig már a stabilitás a lényeg és igyekszünk a négy közé kerülni. De az még messze van, addig még sok minden változhat a bajnokságban, mert jelenleg nagyon komoly igazolások zajlanak az élvonalban, ami nyilván a színvonal emelkedésével is jár, de kérdés, hogy a lendület meddig tart ki.”

A csapat ugyan Bodonyi irányításával jutott vissza az élvonalba – aki nem mellesleg a fiú U18-as válogatott szövetségi edzője is –, de ott már nem ő fogja irányítani a szakmai munkát.

„Mivel szinte minden az én nyakamban van a szakosztálynál, túlságosan szétforgácsolna, ha az edzéseket is nekem kellene levezényelnem. A vezetőedző, Bede Gábor lesz, akivel annak idején még együtt játszottunk, hét éve dolgozik a helyi utánpótlásnál, az előző idényben pedig már a segítőm is volt a felnőttcsapatnál. Természetesen nem hagyom magára, ahol tudok, besegítek majd neki én is és az utánpótlásban is lesz egy csapatom, de én a továbbiakban elsősorban a rendszer működésére koncentrálok.”