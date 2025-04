Idegenben győztek a MÁV Előre és a Fino röpisei

RÖPLABDA NB I EXTRALIGA, FÉRFIAK

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

GREENPLAN-VRCK–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (–14, –14, –22)

Kazincbarcika, 280 néző. V: Adler, Halász E.

VEGYÉSZ: Óhidi, Péter B. 2, Garan 5, Miklósi-Sikes 3, Pozzobon 8, Cziczlavicz 5. Csere: Kiss M. (liberó), Fecske 1, Nikolov, Kisházi, PÉTER M. 5. Edző: Toronyai Miklós

MÁV ELŐRE: BAKIRI 9, Luna Slaibe 3, Szabó V. 6, KOCI 14, EKE 7, Pesti 8. Csere: Takács M. (liberó), Bandi 1, Sebestyén 1. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 5:5, 7:12, 9:18, 10:22, 13:24. 2. játszma: 2:5, 6:8, 7:14, 10:15, 11:20, 14:22. 3. játszma: 0:1 6:4, 7:11, 13:14, 17:20, 20:24

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a MÁV Előre javára

MESTERMÉRLEG

Toronyai Miklós: – Érződik a csapaton a fáradtság, ami érthető, hiszen az egész szezont kevés rotálással teljesítettük. Amennyiben fejben jobban ott vagyunk, szorosabbá tudjuk tenni a meccset, ez a harmadik szetten is látszódott. A célunk az lesz, hogy ennél is jobban megnehezítsük ellenfelünk dolgát a harmadik mérkőzésen.

Omar Pelillo: – Remek mérkőzést láthattunk ma a fiúktól, akik végig kiváló csapatmunkával játszottak és fókuszáltan voltak jelen a pályán. Játékosainknak ezúton is gratulálok a győzelemhez, most pedig készülünk harmadik elődöntős meccsünkre, amely ismét Székesfehérváron vár majd ránk.

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

MAFC–FINO KAPOSVÁR 1:3 (–20, –11, 22, –12)

Fót, 110 néző. V: Tillmann, Barabás.

MAFC: Tomanóczy 2, Tamási 1, KISS D. 16, Katona 1, ALTUNAGA 19, Veres 3. Csere: Lassu (liberó), Pető, Juhász, Sárik-Veress. Edző: Pápai Péter

FINO: Novoszelov 1, JANG PAO-CSI 16, BÖGÖLY 13, BOLDIZSÁR 15, Magyar 7, Hubicska 14. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Iván, Djordjevic, Laczó. Edző: Szlobodan Prakljacsics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:3, 6:7, 8:14, 12:16, 15:20, 18:21, 20:23. 2. játszma: 1:8, 6:19, 9:24. 3. játszma: 3:1, 7:4, 8:7, 9:10, 11:13, 14:14, 15:17, 22:19, 24:20. 4. játszma: 1:3, 2:11, 5:17, 10:24

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Pápai Péter: – Azt kértem, hogy próbáljuk az előző meccs végének formáját átmenteni, de az arcokon nem ezt láttam. Úgy pedig nem lehet egy elődöntőnek nekifutni, hogy lógatjuk az orrunkat. Ennek ellenére egész jól játszottunk az első szettben, a másodikban viszont nagyon megszerváltak minket. A harmadikban sikerült összeszedni magunkat, de a negyedikben megint nekünk ugrottak és ezt már nem bírtuk el. Igyekszünk szombaton még szorosabb meccset játszani, de ahhoz, hogy jobb teljesítményt nyújtsunk, nekünk is el kell gondolkoznunk a hozzáálláson.

Szlobodan Prakljacsics: – Ezen a meccsen az agresszív nyitásainknak és támadójátékunknak köszönhettük a győzelmet.