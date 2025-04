Idegenben szereztek előnyt a Kecskemét és a TFSE röpisei

Az alapszakasz eredményei alapján a Prestige Fitness PSE volt a párharc esélyese, de a Kecskemét a Magyar Kupa bronzmeccsén is borította a papírformát. Ráadásul a fővárosiaknál Nacsa Gábor vezetőedző ezúttal egyetlen légióst sem jelölt a kezdőcsapatba, hanem inkább a fiataloknak adott játéklehetőséget (csak Iglesias Hechavarria állt be csereként a második szettől). Ennek ellenére a hazaiak jól tartották magukat az első játszmában, 17:17 után pedig már egyetlen pontot sem engedélyeztek ellenfelüknek.

A folytatásban viszont már a vendégek akarata érvényesült: a második felvonást simán, a harmadikat szorosan, 22:22 után nyerték, a negyedikben pedig 11 meccslabdájuk is volt, s hiába hárított ebből ötöt is a PSE, már későn jött a feltámadás. Ráadásul az 5–8. helyért vívott párharcok csak az egyik fél második győzelméig tartanak, azaz jövő csütörtökön akár be is fejezhetik a felek.

A másik párosításban egyértelműen a debreceniek számítottak esélyesnek, ennek ellenére nagy csata végén a fővárosiak nyerték az első játszmát. A hazaiak azonban ezt követően összeszedték magukat és két sima szettben fordítottak, azonban a negyediket azonban ismét elbukták. A döntő játszmában pedig megjött a fővárosiak önbizalma és ezt már magabiztosan hozták, ezzel elvéve a debreceniek pályaelőnyét.

RÖPLABDA NB I EXTRALIGA, FÉRFIAK

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

PRESTIGE FITNESS PSE–KECSKEMÉTI RC 1:3 (17, –17, –22, –18)

Kőér utca, 110 néző. V: Mezőffy, Tillmann.

PÉNZÜGYŐR: Szalai 8, Mihálovits 9, Tóth K. 5, KISPÁL 13, Kövessy 5, KOVÁCS Z. 16. Csere: Németh Á. (liberó), Székely 3, Hechavarria 1. Edző: Nacsa Gábor

KECSKEMÉT: GACS 11, Török S. 3, Farkas P. 11, FLACHNER 13, VARGA P. 14, MINEMURA 7. Csere: Bogdán, Török Zs. (liberók), Mócza 1, Kiss B., Kocsis, Nagy M. Edző: Deák Márk

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:2, 5:4, 8:5, 10:9, 15:12, 16:15, 17:17. 2. játszma: 2:1, 3:6, 5:13, 9:15, 12:20, 17:22. 3. játszma: 2:0, 3:4, 6:4, 7:9, 8:12, 12:14, 15:15, 16:19, 19:19, 19:22, 22:22. 4. játszma: 0:4, 3:10, 5:14, 9:21, 13:24

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Kecskemét javára

MESTERMÉRLEG

Nacsa Gábor: – Teher alatt nő a pálma, ezért most a fiatalokat tettük be a kezdőcsapatba. Az első játszmában jól is ment a játék, de aztán sokat hibáztunk és kissé bele is szürkültünk a meccsbe, de ez benne volt a pakliban. Nincs semmi gond, Kecskeméten lesz lehetőségünk egyenlíteni.

Deák Márk: – Nehezen indultunk be, és azt is hozzá kell tennem, hogy a Pénzügyőr nem a megszokott összeállításában állt fel, de ügyesen játszottak a fiatalok is náluk. A második játszmától kezdve viszont stabilizáltuk a nyitásfogadásunkat, amiből rengeteg centertámadást tudtunk indítani és jól szerváltunk, ezeknek a játékelemeknek köszönhetően tudtunk győzni.

DEBRECENI EAC–TFSE 2:3 (–23, 19, 19, –23, –10)

Debrecen, 120 néző. V: Bátkai-Katona, Halász E.

DEAC: Lasecki 1, PAVLJUK 25, Kiss I. 7, LESCAY 18, Kun 14, Moret 9. Csere: Bán (liberó), Imre, Remete. Edző: Fodor Antal

TFSE: Kocsondi 5, Tóth M. 4, BALÁZS 13, FÜZÉK 13, MAJOROS 17, TÓTH K. 17. Csere: Laczi (liberó), Horváth B. 1, Pintér, Gebhardt. Edző: Nagy Gergely

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 3:3, 5:7, 7:10, 10:11, 13:13, 15:16, 18:20, 23:23. 2. játszma: 5:1, 9:3, 11:8, 15:10, 18:14, 21:16, 23:19. 3. játszma: 3:1 5:5, 8:6, 10:7, 11:12, 16:14, 18:17, 22:17, 22:19. 4. játszma: 1:3, 4:11, 8:13, 12:16, 15:21, 18:24. 5. játszma: 2:4, 5:6, 6:10, 8:13, 10:13

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a TFSE javára

MESTERMÉRLEG

Fodor Antal: – Egy jól játszó TFSE ellen mi most nem tudtuk hozni a csúcsformánkat és ennek vereség lett a vége.

Nagy Gergely: – Az alapszakaszban két szoros meccsen kaptunk ki a DEAC-tól és hittünk abban, hogy most felénk billen majd a mérleg nyelve. Végig nagyon jól játszottunk és az ötödik szettre már úgy mentünk fel, hogy itt nem születhet más eredmény, csak a mi győzelmünk.