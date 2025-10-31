Női röplabda Extraliga: Balatonfüreden szerezte meg első győzelmét az újonc TFSE

A fordulatos találkozón a harmadik játszmában a hazaiak 21–24-ről fordítottak, míg a negyedikben az újonc fővárosiak tudtak 11–13-ról ellenfelük fölé kerekedni.

A döntő szettben az ezzel továbbra is nyeretlen füredieknek 14–12-nél két mérkőzéslabdájuk is volt, de a – Vasassal négyszeres bajnok és nyolcszoros kupagyőztes – Jókay Zoltán edzette TFSE innen is fordítani tudott, így első győzelmét szerezte az élvonalban.

A 130 perces találkozó legeredményesebb játékosa a hat légióst foglalkoztató hazaiak brazil ütője, Caroline Perotto volt 31 ponttal, míg a csak magyar játékossal felálló vendégektől Tatár Gréta és Tarr Hajnalka 18-18, Kis Dorottya pedig 17 pontig jutott.