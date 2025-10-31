Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: Balatonfüreden szerezte meg első győzelmét az újonc TFSE

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.10.31. 20:59
null
Fotó: TFSE/FB
Címkék
Balatonfüred TFSE női röplabda Extraliga
A TFSE nagy csatában 3:2-re nyert Balatonfüreden a Szent Benedek RA otthonában a TippmixPro női röplabda Extraliga alapszakaszában, pénteken.

A fordulatos találkozón a harmadik játszmában a hazaiak 21–24-ről fordítottak, míg a negyedikben az újonc fővárosiak tudtak 11–13-ról ellenfelük fölé kerekedni.

A döntő szettben az ezzel továbbra is nyeretlen füredieknek 14–12-nél két mérkőzéslabdájuk is volt, de a – Vasassal négyszeres bajnok és nyolcszoros kupagyőztes – Jókay Zoltán edzette TFSE innen is fordítani tudott, így első győzelmét szerezte az élvonalban.

A 130 perces találkozó legeredményesebb játékosa a hat légióst foglalkoztató hazaiak brazil ütője, Caroline Perotto volt 31 ponttal, míg a csak magyar játékossal felálló vendégektől Tatár Gréta és Tarr Hajnalka 18-18, Kis Dorottya pedig 17 pontig jutott.

 

Balatonfüred TFSE női röplabda Extraliga
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda Extraliga: sima sikerrel rajtolt a címvédő

Röplabda
2025.10.26. 20:40

Női röpi Extraliga: szettet rabolt az újonc a Békéscsaba ellen

Röplabda
2025.10.26. 20:00

Vasas-siker Kaposváron, a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.10.24. 19:43

Jókay Zoltán: Nem bántam meg, hogy másfél éve leültem a TFSE kispadjára

Röplabda
2025.10.23. 11:26

Magabiztosan verte meg a bajnok az újoncot a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.10.21. 21:53

Női röplabda Extraliga: az 5. szettben nyert a Nyíregyháza Újpesten

Röplabda
2025.10.18. 21:38

Először verte meg idegenben a TFSE a Győrt, Cegléden szerezte meg első győzelmét a DKKA

Kosárlabda
2025.10.18. 20:06

Második meccsét is megnyerte a Kaposvár a női röplabda Extraligában

Röplabda
2025.10.18. 18:54
Ezek is érdekelhetik