Férfi röplabda Extraliga: sorozatban 60. vereségét szenvedte el a Dunaújváros

Az idény nyitó meccsén a legutóbb ezüstérmes Kaposvár simán legyőzte az újonc Szolnokot. A somogyiak cseh ütője, Matej Smidl 14 pontot szerzett a 66 percig tartó összecsapáson.

A Kazincbarcika a saját közönsége előtt hasonlóan sima győzelmet aratott a Dunaújváros ellen, a nyáron az osztrák Amstettentől hazatért válogatott feladóátló, Bibók Balázs 19 pontot szerzett a borsodiaknál. A dunaújvárosiaknak ez volt sorozatban a 60. vereségük az élvonalban.

A Miskolc és a DEAC ötödik alkalommal találkozott egymással az élvonalban, a miskolciak először diadalmaskodtak a debreceniek felett. A hazaiaktól Komlósi Márk 14 pontot szerzett a 71 perces összecsapáson.

Az este zárásaként a Kecskemét nagy csatában ötszettes meccsen nyert a Dág ellen hazai pályán. A hazaiaknál minden, a kezdőcsapatban helyet kapó játékos legalább 12 pontot szerzett, de a legeredményesebb a dágiak ütője Kun Benedek volt 23 ponttal. A mérkőzés 130 percig tartott.

RÖPLABDA

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak

Fino Kaposvár–Szolnoki RK-SC SI 3:0 (17, 12, 9)

Miskolci EAFC-Peka Bau–Debreceni EAC 3:0 (14, 22, 18)

VRC Kazincbarcika–Dunaújvárosi KSE 3:0 (11, 8, 12)

Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE 3:2 (25, –25, 20, –21, 8)