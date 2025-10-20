Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: sorozatban 60. vereségét szenvedte el a Dunaújváros

2025.10.20. 22:18
null
Győzelemmel kezdett a Vegyész (Fotó: hunvolley.hu)
férfi röplabda röplabda férfi Extraliga
A Kazincbarcika saját közönsége előtt a papírformának megfelelően könnyedén, 3:0-ra nyert a Dunaújváros ellen a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának hétfői játéknapján.

Az idény nyitó meccsén a legutóbb ezüstérmes Kaposvár simán legyőzte az újonc Szolnokot. A somogyiak cseh ütője, Matej Smidl 14 pontot szerzett a 66 percig tartó összecsapáson. 
A Kazincbarcika a saját közönsége előtt hasonlóan sima győzelmet aratott a Dunaújváros ellen, a nyáron az osztrák Amstettentől hazatért válogatott feladóátló, Bibók Balázs 19 pontot szerzett a borsodiaknál. A dunaújvárosiaknak ez volt sorozatban a 60. vereségük az élvonalban. 
A Miskolc és a DEAC ötödik alkalommal találkozott egymással az élvonalban, a miskolciak először diadalmaskodtak a debreceniek felett. A hazaiaktól Komlósi Márk 14 pontot szerzett a 71 perces összecsapáson.
Az este zárásaként a Kecskemét nagy csatában ötszettes meccsen nyert a Dág ellen hazai pályán. A hazaiaknál minden, a kezdőcsapatban helyet kapó játékos legalább 12 pontot szerzett, de a legeredményesebb a dágiak ütője Kun Benedek volt 23 ponttal. A mérkőzés 130 percig tartott.

RÖPLABDA 
TippmixPro NB I Extraliga, férfiak
Fino Kaposvár–Szolnoki RK-SC SI 3:0 (17, 12, 9)
Miskolci EAFC-Peka Bau–Debreceni EAC 3:0 (14, 22, 18)
VRC Kazincbarcika–Dunaújvárosi KSE 3:0 (11, 8, 12)
Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE 3:2 (25, –25, 20, –21, 8) 

 

Ezek is érdekelhetik