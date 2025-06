Kosár: Kovács Levente vezérré lépett elő az U21-es országos döntőben

Mint arról beszámoltunk, a DEAC csapata szerezte meg az aranyérmet az U21-es férfi kosárlabda-bajnokságban. Ugyanakkor nemcsak a debreceniek sikeréről maradhat majd emlékezetes a korosztályos országos döntő, hanem például Kovács Levente kiemelkedő egyéni teljesítményéről is. Nem túlzás kijelenteni:

az Újbuda MAFC irányító-hátvédje volt az évadzáró torna meglepetésembere, és kiváló játékával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a piros-feketék végül – sokakat meglepve – eljutottak a fináléig, és ezüstérmet nyertek.

A 2004-es születésű fiatal elmondta, a finálé lefújását követően még nem igazán tudott örülni a második helynek, azonban ez mostanra, néhány nap elteltével sokat változott.

„A döntő napján még nagyon csalódott voltam, viszont egyet aludva rá, másnap már büszkén tekintettem rá az ezüstérmünkre – nyilatkozta Kovács Levente az Utánpótlássportnak. –

Jóformán esélytelenként érkeztünk meg az országos döntőre, mindenki leírt minket, és azt hitte, majd úgyis csak a hetedik-nyolcadik hely valamelyikén fogunk végezni. Ehhez képest sikerült bravúrt bemutatnunk, és igazi csapatjátékkal bejutottunk a döntőbe.

A fináléig vezető úton megvertünk két A-csoportos együttest, az Oroszlányt és a Sopront, amely önmagában is óriási fegyvertény számunkra. Jobban akartuk, mint az ellenfeleink, nem egyénieskedtünk; ebben látom a sikerünk kulcsát. A döntőben a DEAC-cal is partiban voltunk egy félidőn keresztül, sajnos a harmadik negyedben aztán becsúsztak olyan hibák, amelyeket a debreceniek könyörtelenül kihasználtak, elléptek tőlünk, és el is döntötték a meccset. Mindent egybevéve, csakis büszkék lehetünk magunkra, a játékosok és az edzői stáb is hozzátette a magáét, és együtt harcolva értük el ezt a szépen csillogó ezüstöt.

A szezon kezdetén, de még az országos döntő előtt is gondolkodás nélkül aláírtuk volna a második helyet, sőt már a legjobb négy közé kerüléssel is nagyon elégedett lettünk volna. Hálistennek, sikerült végül minden várakozást felülmúlnunk.

Kovács Levente (feketében) ezüstéremig vezette a MAFC-ot az U21-es országos döntőben Fotó: Papp György/MKOSZ

A bajnoki döntőben is Kovács volt a mezőny legeredményesebbje 23 pontjával, azonban

a csúcsprodukciót az elődöntőben hozta: 29 ponttal, 16 lepattanóval, 6-6 gólpasszal és szerzett labdával, illetve kimagasló, 48-as VAL-mutatóval zárt a Sopron ellen 76–70-re megnyert meccsen.

Összességében a nyolcas döntőben 23,7 pontot, 11,3 lepattanót és 5,7 gólpasszt átlagolt, s ezzel egyébként a pontokban és az asszisztokban is a legjobb volt a három nap során a mezőnyben, így nem meglepő, hogy az All Star-csapatba is bekerült.

„Természetesen, nagyon örülök neki, hogy jól ment a játék, ez egy nagy pozitív visszajelzés számomra, de azzal is tisztában vagyok, hogy még bőven van hova fejlődni. Most is voltak hibák, nem is kevés, de igyekszem ezekből a tapasztalatokból tanulni és építkezni, és a következő évadra még jobb játékossá válni, újabb szintet lépni."

(Kiemelt képet készítette: Budai László/Budapesti Honvéd)