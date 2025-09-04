Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda: a selejtezőből nem jutott újabb magyar páros a főtáblára a budapesti Pro Tour-tornán

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.09.04. 18:59
null
Kunert Mátyás (jobbra) és Polgár Levente egy mérkőzésre voltak a továbbjutástól (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Budapest Garden strandröplabda strandröplabda World Tour
A selejtezőkkel megkezdődött a budapesti világranglista-pontszerző Pro Tour-Futures verseny az óbudai Budapest Gardenben.

A szabályok szerint a rendező ország nemenként négy-négy párost delegálhat a főtáblára, de ezen kívül még egy-egy páros indulhat a selejtezőben is. Ezt a lehetőséget maximálisan kihasználva indulhatott az idei U18-as országos bajnok Kiss-Bertók Emese és mindössze 15 éves Dibusz Viktória, akik ezúttal elsősorban rutin-, és persze világranglista-pontszerzés céljából léptek homokra, így abban nem csoda, hogy kétjátszmás (9, 14) vereséget szenvedtek egy Fülöp-szigeteki kettőstől.

Annál nagyobb várakozás előzte meg Kunert Mátyás és Polgár Levente pályára lépését, hiszen a két játékos nyerte meg az országos bajnokság első két, csopaki és nyíregyházi fordulóját. Ezúttal is szépen kitettek magukért, hiszen a selejtező első körében az 5. kiemelt lett Donavans Miloss és Toms Benjavs ellen diadalmaskodtak ugyancsak két szettben (19, 14). A főtáblára kerülésért a negyedik kiemelt török Sacit Kurt és Tuna Imdat következett, sajnos ők már túl nagy falatnak bizonyultak (16, 15), így nem lesz kilencedik magyar páros is a főtáblán.

Ami a pénteki programot illeti, akármikor látogatnak ki az érdeklődők a Budapest Gardenbe, nem tudnak tévedni, mert a centerpályán mindig magyar páros játszik majd, köszönhetően annak, hogy minden csoportban lesz magyar résztvevő. A két pályán előbb a négy női, majd a négy férficsoport első meccseit játsszák le, délután pedig a hölgyek második mérkőzései következnek, amelyen az első forduló két nyertese csap össze, s annak a győztese egyből a legjobb nyolc közé jut, míg a két vesztes a csoport harmadik helyéért játszik, s amelyik ezen a meccsen is a rövidebbet húzza, az búcsúzik a további küzdelmektől. A férfiak második csoportköre már szombat délelőttre csúszik, ezt követően pedig a csoportok második és harmadik helyezettjei is a negyeddöntőbe jutásért játszanak, sőt, késő délután kialakul majd az elődöntő párosítása is.

STRANDRÖPLABDA PRO TOUR-FUTURES, BUDAPEST
A program
Szeptember 5., péntek: férfi és női csoportkör, 8.30–18.40
Szeptember 6., szombat: férfi csoportkör, 8.30-11.30, férfi és női nyolcaddöntő, 11.30–14.50, férfi és női negyeddöntő: 14.50–18.40
Szeptember 7., vasárnap: férfi és női elődöntő, 9–13, bronzmeccs, 13.30–15.30, döntő, 15.30–17.30
A magyar párosok. Férfiak: Hajós Artúr/Stréli Bence, Tari Bence/Veress Ákos, Bogáncs Bálint/Borbély Boldizsár, Dóczi Domonkos/Niemeier Lukas. Nők: Kun Stefánia/Villám Lilla, Vasvári Eszter/Vasvári Zsófi, Honti-Majoros Chiara/Posztós-Szabó Adrienn, Gubik Hanna/Nagy Eszter

 

Budapest Garden strandröplabda strandröplabda World Tour
Legfrissebb hírek

Strandröplabda: először juthat itthon négy közé magyar páros

Röplabda
2025.09.01. 09:51

Strandröpi: remek formaidőzítés, újabb Eb-bronz a Tari, Veress duótól

Utánpótlássport
2025.08.28. 16:36

Strandröplabda: bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos az U20-as Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.24. 20:40

Strandröplabda Futures-sorozat: ezüstérmes a Hajós, Stréli páros Burundiban

Röplabda
2025.08.23. 16:26

Strandröplabda: két 17. hely a badeni U22-es Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.17. 11:06

A rutin segítette a nehéz pillanatokban Hajóst és Strélit

Röplabda
2025.08.13. 13:48

Strandröplabda ob: Hajós és Stréli közösen hatodszor aranyérmes, a Vasvári testvérek először a dobogó tetején

Röplabda
2025.08.10. 19:03

Papírforma a nőknél, csillaghullás a férfiaknál

Röplabda
2025.08.09. 21:15
Ezek is érdekelhetik