Röplabda: sorsoltak a férfi és a női Magyar Kupában is

A magyar szövetség (MRSZ) székházában tartott szerdai sorsolás egyik legfontosabb újítása volt, hogy „az MRSZ vezetőségének javaslatára sportszakmai színvonal és piacképességi szempontok alapján” már nemcsak az előző idény négy kupaelődöntősét emelték ki, hanem a legutóbbi Extraliga-idény további négy legjobb csapatát is. A szövetség ezzel vélhetően arra reagált, hogy a férfiaknál a legutóbbi két kupagyőztes, a Fino Kaposvár és a MÁV Előre Foxconn az előző két idényben egyaránt már a negyeddöntőben találkozott egymással az MK-ban.

A két élklub közül a székesfehérváriak ezúttal a Beach Arena Boys–MAFC-Kármán selejtezős párharc továbbjutójával kezdenek majd, míg a somogyiak első ellenfele a miskolci MEAFC-Peka Bau lesz. A kiemelt együttesek külön ágon vannak, így ha eljutnak addig, akkor csak a döntőben találkozhatnak egymással. A negyeddöntőkben az előzetes erőviszonyok alapján MAFC–Pénzügyőr, DEAC–Kazincbarcika és Kecskemét–Kaposvár párharcokra kerülhet sor, míg a MÁV Előre a TFSE-vel vagy a Dággal találkozhat a négy közé kerülésért.

Forrás: Hunvolley/Facebook

A nőknél az Extraliga egyedüli újonca, az épp ezért nem kiemelt TFSE a DVTK-t kapta a selejtezőben, és amennyiben a fővárosi csapat továbbjut, akkor a nyolcaddöntőben a szintén extraligás Békéscsabával csap össze.

A legutóbbi négy kiírásban győztes Vasas Óbuda ha legyőzi NB I-es ellenfelét, akkor a Szent Benedek RA-val csatázik majd a négyes döntőbe kerülésért, míg a többi ágon – a papírforma alapján – MÁV Előre–Nyíregyháza, UTE–Békéscsaba és Kaposvár–Vasas SC párharc jöhet össze.

Érdekesség, hogy a Vasas mellett ezúttal az Újpest is két együttessel szerepel a kupasorozatban: a lila-fehérek NB I-es fiókcsapata a Nyíregyháza ágára került és a selejtezőben a Szeged ellen lép pályára.

Az MRSZ a mostani idényre a kupasorozat lebonyolításán is változtatott: visszatér a klasszikus négyes döntő, azaz az elődöntőket és az éremmeccseket – a férfiakét és a nőkét külön – két nap alatt, egy helyszínen bonyolítják majd le: az erősebb nem esetében január 30-31-én, míg a nőknél március 27-28-án egy később kijelölendő helyszínen.