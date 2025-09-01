Röplabda: amerikai–török csata a négy közé jutásért a női vb-n

A hétfői mérkőzések közül az észak-amerikai rangadót az olimpiai ezüstérmes Egyesült Államok nyerte meg Kanada ellen 3:0-ra, míg az európai párharcban a kontinensbajnok törökök diadalmaskodtak az Európa-ligában a mieink mögött az ötödik helyen végző szlovénok felett, ugyanilyen arányban. Igaz, ők kissé nyögvenyelősebben győztek, hiszen az első játszmát csak 30:28-ra nyerték meg, míg a másodikban ugyan 7:11-ről fordítottak 16:13-ra, aztán 24:20-nál sorozatban négy meccslabdát is elszúrtak, sőt kétszer a szlovénok is szettlabdához jutottak. Végül a 20 pontos Melissa Vargas vezérletével 29:27-re megnyerték ezt a játszmát is, míg a túloldalon az elmúlt két évben a Vasasban szereplő Fatoumatta Sillah, illetve Eva Zatkovic volt a legeredményesebb 15-15 ponttal.

Ezzel kialakult a negyeddöntő legkiegyensúlyozottabbnak tűnő párosítása, hiszen a tavalyi olimpián az amerikai és a török válogatott is bejutott a legjobb négy közé. A negyeddöntő érdekessége, hogy a nemzetközi szövetség úgy állította össze az ágakat, hogy az egy csoportban szereplő válogatottak már itt újra találkozzanak egymással. Ugyan egy kivétellel a csoportgyőztesek jutottak a legjobb nyolc közé, a párharcukat egyedüli másodikként megnyerő franciák így ismét összecsapnak a brazilokkal. Bár a dél-amerikaiak az esélyesebbek, az első meccsen 2:0-ra is vezettek a franciák, onnan fordult a kocka. Érdekesnek tűnik a legutóbbi két vb-t megnyerő szerbeket egyaránt legyőző Hollandia és Japán csatája is, míg az európai párharcban az olimpiai bajnok olaszok számítanak favoritnak a lengyelek ellen. Az utóbbi két találkozót szerdán, az előbbieket csütörtökön játsszák Bangkokban.

RÖPLABDA, NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD

Nyolcaddöntő:

Egyesült Államok–Kanada 3:0 (18, 21, 21)

Törökország–Szlovénia 3:0 (28, 13, 27)

A negyeddöntő párosítása:

Szeptember 3., szerda

Hollandia–Japán, 12

Olaszország–Lengyelország, 15.30

Szeptember 4., csütörtök

Brazília–Franciaország, 12

Egyesült Államok–Törökország, 15.30