Hat magyar páros maradt versenyben

2025.09.05. 19:12
Hat magyar páros még versenyben van (Fotó: Árvai Károly)
Véget ért a második nap a budapesti világranglista-pontszerző Pro Tour-Futures versenyen az óbudai Budapest Gardenben. A főtáblán indulók közül két magyar páros fejezte be eddig a szereplését.

Mind a négy férfi és négy női párosunk is pályára lépett pénteken, a budapesti Pro Tour strandröplabda-verseny második napján. A hölgyek az első kört ötven százalékos mérleggel zárták, miután Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn háromszettes vereséget szenvedett a második kiemelt spanyol Ana Vergarától és Nazaret Floriantól. míg Gubik Hanna és Nagy Eszter a második kiemelt litván Ieva Dumbauskaite és Gerda Grudzinskaite párossal szemben maradt alul. Ezzel szemben Kun Stefánia és Villám Lilla első kiemelthez méltóan verte két játszmában a selejtezőből érkező cseh Justyna Frommovát és Jaroslava Marcelovát, az igazi bravúr pedig az idei országos bajnok Vasvári testvérek nevéhez fűződik, Zsófi és Eszter ugyanis a negyedik kiemelt szlovén Ziva Javornikot és Tajda Lovsint győzte le döntő szettben.

Honti-Majoros és Posztós-Szabó, illetve Gubik és Nagy a második meccsét is elvesztette, így ők befejezték szereplésüket. Kun és Villám sajnos elvesztette a csoportdöntőt a cseh Veronika Kleiblová és Andrea Lorenzová ellenében, ők a nyolcaddöntőben folytatják. Ugyanígy jártak a Vasvári testvérek is, ők egy görög kettőstől kaptak ki. Érdemes megemlíteni, hogy a háromszoros magyar- és immár ötszörös román bajnok Vaida Beáta Francesca Alupei oldalán elvesztette első meccsét, de aztán nyertek a Kun és Villám által legyőzött csehek ellen, így ők is a nyolcaddöntőbe jutottak.

A férfiak pénteken csak egy-egy mérkőzést játszottak, Bogáncs Bálint és Borbély Boldizsár az első kiemelt holland, míg az U20-as Eb-bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos a másodikként rangsorolt norvég Mol testvérektől szenvedett szoros vereséget, előbbiek szombat délelőtt török, utóbbiak Fülöp-szigeteki kettős ellen küzdenek majd a nyolcaddöntőbe kerülésért. Dóczi Domonkos és Niemeier Lukas viszont egy spanyol, az országos bajnok Hajós Artúr és Stréli Bence pedig a selejtezőben Kunert Mátyást és Polgár Leventét búcsúztató török kettőst győzte le két játszmában. Előbbiek holland, utóbbiak egy másik spanyol kettőssel csapnak majd össze a csoportgyőzelemért.

A PROGRAM
Szeptember 6., szombat: férfi csoportkör, 8.30-11.30, férfi és női nyolcaddöntő, 11.30–14.50, férfi és női negyeddöntő: 14.50–18.40
Szeptember 7., vasárnap: férfi és női elődöntő, 9–13, bronzmeccs, 13.30–15.30, döntő, 15.30–17.30

 

