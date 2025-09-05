Hat magyar páros maradt versenyben

Mind a négy férfi és négy női párosunk is pályára lépett pénteken, a budapesti Pro Tour strandröplabda-verseny második napján. A hölgyek az első kört ötven százalékos mérleggel zárták, miután Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn háromszettes vereséget szenvedett a második kiemelt spanyol Ana Vergarától és Nazaret Floriantól. míg Gubik Hanna és Nagy Eszter a második kiemelt litván Ieva Dumbauskaite és Gerda Grudzinskaite párossal szemben maradt alul. Ezzel szemben Kun Stefánia és Villám Lilla első kiemelthez méltóan verte két játszmában a selejtezőből érkező cseh Justyna Frommovát és Jaroslava Marcelovát, az igazi bravúr pedig az idei országos bajnok Vasvári testvérek nevéhez fűződik, Zsófi és Eszter ugyanis a negyedik kiemelt szlovén Ziva Javornikot és Tajda Lovsint győzte le döntő szettben.

Honti-Majoros és Posztós-Szabó, illetve Gubik és Nagy a második meccsét is elvesztette, így ők befejezték szereplésüket. Kun és Villám sajnos elvesztette a csoportdöntőt a cseh Veronika Kleiblová és Andrea Lorenzová ellenében, ők a nyolcaddöntőben folytatják. Ugyanígy jártak a Vasvári testvérek is, ők egy görög kettőstől kaptak ki. Érdemes megemlíteni, hogy a háromszoros magyar- és immár ötszörös román bajnok Vaida Beáta Francesca Alupei oldalán elvesztette első meccsét, de aztán nyertek a Kun és Villám által legyőzött csehek ellen, így ők is a nyolcaddöntőbe jutottak.

A férfiak pénteken csak egy-egy mérkőzést játszottak, Bogáncs Bálint és Borbély Boldizsár az első kiemelt holland, míg az U20-as Eb-bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos a másodikként rangsorolt norvég Mol testvérektől szenvedett szoros vereséget, előbbiek szombat délelőtt török, utóbbiak Fülöp-szigeteki kettős ellen küzdenek majd a nyolcaddöntőbe kerülésért. Dóczi Domonkos és Niemeier Lukas viszont egy spanyol, az országos bajnok Hajós Artúr és Stréli Bence pedig a selejtezőben Kunert Mátyást és Polgár Leventét búcsúztató török kettőst győzte le két játszmában. Előbbiek holland, utóbbiak egy másik spanyol kettőssel csapnak majd össze a csoportgyőzelemért.