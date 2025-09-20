Férfi röplabda-vb: elsőként a törökök jutottak be a nyolc közé

A nyolcaddöntős program első szombati találkozóján a törökök négy játszmában múlták felül a hollandokat, akiket így 2018 óta első alkalommal győztek le. Az már biztos, hogy a török férfiválogatott története legjobb világbajnoki szereplésével zár majd, hiszen az eddigi csúcsa a három évvel ezelőtti 11. hely volt.
FÉRFI RÖPLABDA-VB, FÜLÖP-SZIGETEK
Nyolcaddöntő
Törökország–Hollandia 3:1 (-27, 23, 16, 19)
Később
Lengyelország–Kanada 14.00
Vasárnap
Argentína–Olaszország 9.30
Belgium–Finnország 14.00
Hétfő
Bulgária–Portugália 9.30
Egyesült Államok–Szlovénia 14.00
Kedd
Tunézia–Csehország 9.30
Szerbia–Irán 14.00