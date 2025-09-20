Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda-vb: elsőként a törökök jutottak be a nyolc közé

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
Vágólapra másolva!
2025.09.20. 14:57
null
AFPTörök röröm a röplanda-vb-n (Fotó: AFP)
Címkék
röplabda Törökország röplabda röplabda-vb
Elsőként a török válogatott jutott a legjobb nyolc közé a Fülöp-szigeteken jövő vasárnapig tartó férfi röplabda-világbajnokságon.

 

 

A nyolcaddöntős program első szombati találkozóján a törökök négy játszmában múlták felül a hollandokat, akiket így 2018 óta első alkalommal győztek le. Az már biztos, hogy a török férfiválogatott története legjobb világbajnoki szereplésével zár majd, hiszen az eddigi csúcsa a három évvel ezelőtti 11. hely volt. 

FÉRFI RÖPLABDA-VB, FÜLÖP-SZIGETEK
Nyolcaddöntő
Törökország–Hollandia 3:1 (-27, 23, 16, 19) 
Később
Lengyelország–Kanada 14.00
Vasárnap
Argentína–Olaszország 9.30
 Belgium–Finnország 14.00 
Hétfő
Bulgária–Portugália 9.30 
Egyesült Államok–Szlovénia 14.00 
Kedd 
Tunézia–Csehország 9.30 
Szerbia–Irán 14.00

 

röplabda Törökország röplabda röplabda-vb
Legfrissebb hírek

Röplabda: Brazília bronzérmes lett a női világbajnokságon

Röplabda
2025.09.07. 13:52

Történelmet írtak a törökök a női röplabda-világbajnokságon

Röplabda
2025.09.06. 12:36

Hat magyar páros maradt versenyben a Pro Tour strandröplabda-tornán

Röplabda
2025.09.05. 19:12

A japánok és az olaszok is a négy között a női röplabda-vb-n

Röplabda
2025.09.03. 17:19

Röplabda: új sportszakmai vezető az utánpótlás-válogatottaknál

Utánpótlássport
2025.09.01. 17:08

Könnyed sikerrel negyeddöntősök az amerikaiak a női röplabda vb-n

Röplabda
2025.09.01. 14:36

Franciaország negyeddöntős a női röplabda-világbajnokságon

Röplabda
2025.08.31. 14:36

Október 21-én mutatkozik be a MÁV Előre a férfi röplabda BL-selejtezőben

Röplabda
2025.08.27. 10:44
Ezek is érdekelhetik