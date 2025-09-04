A negyeddöntőben búcsúzott az olimpiai ezüstérmes a női röplabda-vb-n

Azt követően, hogy szerdán Japán (nagy csatában, döntő szettben) és Olaszország (egészen simán) harcolta ki részvételét a legjobb négy között, csütörtökön előbb Brazília és Franciaország következett. Az erőviszonyok alapján előbbiek voltak a párosítás favoritjai, de a két csapat már a csoportkörben is találkozott egymással, és akkor a dél-amerikaiak nagyon megszenvedtek, 0:2-ről fordítottak az európaiak ellenében. Ehhez képest ránézésre most elég sima volt a találkozó, hiszen három játszmában győztek a brazilok, ám az első két játszmában is csak a ráadásban (27:25 és 33:31) harcolták ki a sikert. A találkozó legeredményesebb játékosa is francia, Héléna Cazaute lett 20 ponttal, a túloldalon Julia Bergmann 17-ig jutott. Ahhoz képest, hogy a franciákkal két éve még a mieink is partiban voltak, a tavalyi, hazai rendezésű olimpián pedig nyert szett nélkül búcsúztak a csoportkörben, mindenképpen megsüvegelendő a vb-n nyújtott teljesítményük.

A negyeddöntő slágermérkőzése ezután következett, ahol az olimpiai ezüstérmes Egyesült Államok az Európa-bajnok Törökországgal csapott össze. Ez viszont a várakozásokkal ellentétben sokkal simábban kezdődött: a törökök az első szettben mindössze 14 pontot engedélyeztek az amerikaiaknak, akik a másodikban jutottak el odáig, hogy tartani tudták a lépést, mégpedig úgy, hogy kétszer is hárompontos hátrányból fordítottak. Utóbb 16:19-ről 23:19-re, ezzel viszont meg is pecsételték a játszma sorsát. A „bajuszráncigálással” viszont csak azt érték el, hogy felébresztették az alvó oroszlánt, mert a harmadik felvonásban megint a törökök domináltak és egy újabb 14-es szettel simán visszavették a vezetést. Úgy tűnt, hogy ezt követően már megállíthatatlanok lesznek az európaiak, mert alaposan bekezdtek a negyedik játszmában, de az amerikaiak próbálták megragadni az utolsó szalmaszálat, és sikerült visszazárkózniuk. A vezetést azonban nem sikerült átvenniük, a végén pedig a törökök két meccslabdához jutottak, s a másodikkal lezárták a találkozót. A találkozó legeredményesebb játékosa a 23 pontig jutó Ebrar Karakurt lett, a kubai származású Melissa Vargas ezúttal 20-ig jutott, míg az amerikaiak legjobbja Sarah Franklin volt 12-vel.

Ami az elődöntő párosítását illeti, a tavaly olimpiai bajnok, idén Nemzetek Ligája-győztes olaszok – akik eddig mindössze egy szettet veszítettek a vb-n, s immár sorozatban 34 tétmérkőzésükön nyertek –, azokkal a párizsi bronzérmes brazilokkal találkoznak, akiket az NL fináléjában 3:1-re legyőztek. A másik ágon a törökök az eddigi meglepetéscsapattal, a japánokkal találkoznak, akik a másik három csapathoz hasonlóan szintén veretlenek még a vb-n, de a hollandok és az ukránok ellen is csak a döntő játszmában tudták kicsikarni a győzelmet.

RÖPLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD

Negyeddöntő

Brazília–Franciaország 3:0 (25, 31, 19)

Törökország–Egyesült Államok 3:1 (14, –22, 14, 23)

Az elődöntő programja

Szeptember 6., szombat

10.30: Japán–Törökország

14.30: Olaszország–Brazília