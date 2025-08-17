Nemzeti Sportrádió

Válogatott feladóval erősített a MAFC

2025.08.17. 14:51
Bejelentették Keen Cameron érkezését (Fotó: MAFC)
Keen Cameron válogatott feladó a MAFC csapatában folytatja pályafutását.

Az előző idényben negyedik fővárosi együttes vasárnap közösségi oldalán jelentette be az irányító szerződtetését.

„Május elején, még a válogatott edzőtábor előtt lejártam a MAFC-hoz edzeni, szimpatikus srácok és jó hangulat jellemezte a csapatot. A jövőben szeretnék a magánéletemre több figyelmet fordítani, így úgy döntöttem, hogy kicsit visszább veszek a sportolói pályafutásomból. Ezért is választottam a MAFC csapatát, mert itt erre nagyobb lehetőségem van” – jelentette ki a 27 éves, 57-szeres válogatott röplabdázó.

A kaposvári nevelésű Keen Magyarországon erősítette a Kecskemét és a Pénzügyőr csapatait is, míg külföldön az osztrák Graz, a görög Oresztiadasz és legutóbb a román Rapid Bucuresti légiósa volt.

