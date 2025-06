Férfi röplabda Extraliga: Toronyai Miklós és a válogatott játékosok is folytatják Kazincbarcikán

A borsodi klub a honlapján számolt be arról, hogy továbbra is a korábbi válogatott feladó Toronyai irányítja majd a csapat felkészülését. A barcikai születésű szakember 2020 óta vezetőedzője a VRCK-nak. A játékosok közül a jelenleg a nemzeti csapattal az Európa-ligára készülő kerettagok, Cziczlavicz Dávid, Garan Bálint, Péter Benedek, valamint a csapatkapitány Kiss Máté is a Vegyészben folytatja.

A klub korábban azt is közölte, hogy a bolgár Boriszlav Nikolov, a brazil Davi Pozzobon, Miklósi-Sikes Zétény, Csordás László, Kisházi Valentin és Óhidi Richárd ugyanakkor távozik. Utóbbi időközben már alá is írt a DEAC-hoz.