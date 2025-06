Férfi kosárlabda NB I: Észak-macedón vezetőedző az Atomerőmű kispadján

A paksi klub hétfőn jelentette be a hírt hivatalos weboldalán. A 44 éves szakember 2021 óta tölti be a hazája szövetségi kapitányi posztját, klubedzőként a legutóbbi szezonban a lengyel Slask Wroclawot irányította. Elődje, Kosztasz Flevarakisz két hete távozott a tolnaiaktól, a görög szakember családi okok miatt nem vállalta tovább a megbízatást. Az Atomerőmű az 56 éves tréner vezetésével az elmúlt szezonban tíz év után bronzérmet szerzett a bajnokságban, és a Magyar Kupában is harmadik lett.

„„Az Atomerőmű SE-hez szerződni óriási megtiszteltetés, de hatalmas felelősséget is von maga után. Az elmúlt években folyamatosan figyeltem az NB I. A-csoportot és az egyértelműen látszik, hogy egy erős ligáról van szó, ami tele van jó csapatokkal és játékosokkal, az ASE pedig előkelő helyet foglal el ebben a versenyrendszerben.”