A MAFC nyerte meg a férfi röplabdabajnokság bronzmeccsének első felvonását

Az eredmény alapján azt gondolhatnánk, hogy a fővárosiak sima győzelmet arattak, azonban Pápai Péter csapatának alaposan meg kellett küzdenie a sikerért a kazincbarcikaiakkal, akik a második és a harmadik játszma végjátékában is több ponttal vezettek, azonban a 30 pontig jutó Antonio Altunaga vezérletével rendre fordítani tudtak a házigazdák, így megtartották pályaelőnyüket az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcában. Folytatás szerdán Kazincbarcikán.

RÖPLABDA NB I EXTRALIGA, FÉRFIAK

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

MAFC–GREENPLAN-VRCK 3:0 (22, 23, 23)

Fót, 151 néző. V: Mezőffy Zs., Bátkai-Katona

MAFC: TOMANÓCZY 9, Tamási, KISS D. 7, Katona 2, ALTUNAGA 30, Veres 1. Csere: Lassu (liberó), Kecskeméti 4, Sárik-Veress. Edző: Pápai Péter

VEGYÉSZ: CZICZLAVICZ 11, Óhidi 2, Péter M. 7, Garan 8, Pozzobon 13, Péter B. 9. Csere: Kiss M. (liberó), Nikolov, Fecske. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 5:4, 6:8, 10:8, 12:13, 16:14, 20:19, 24:21. 2. játszma: 2:3, 5:8, 11:12, 17:15, 19:21, 24:22. 3. játszma: 1:2, 6:4, 9:5, 11:10, 13:15, 16:16, 19:22, 22:23

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a MAFC javára

MESTERMÉRLEG

Pápai Péter: – Várhatóan ugyanilyen szoros lesz majd a párharc többi meccse is, hiszen hasonló erősségű csapatok játszanak egymással. Az elején szépen és összeszedetten játszottunk, de ahogyan az lenni szokott, az első szett megnyerése után kiengedtünk, a harmadik játszma közepén pedig több súlyos hibát is elkövettünk és ezzel visszahoztuk a meccsbe az ellenfelet, de a végjátékban aztán mi domináltunk. A kazincbarcikaiak hazai pályán biztosan nem fogják feladni és szurkolóik buzdítása mellett nagyot fognak harcolni. Nekünk profibban kell hozzáállni a meccsekhez és a saját játékunkra koncentrálni.

Toronyai Miklós: – Gratulálok a MAFC-nak, sikeresen kihasználták a pályaelőnyüket. Ehhez azonban mi is kellettünk. Sajnálom, hogy amit elterveztünk és ült volna, nem tudtuk rendesen kivitelezni, és amiatt bedaráltak minket a hazaiak.

A 9–12. helyért

Miskolci EAFC-Peka Bau–Dág KSE 3:2 (–20, 20, 16, 19, 14)

A végeredmény: 9. Dág 15 pont, 10. Miskolc 14, 11. Szeged 6, 12. Dunaújváros 1

Bajnokok Ligája, nők (Isztambul)

Elődöntő

Conegliano (olasz)–Vero Volley (olasz) 3:1 (21, –20, 17, 23)

Vakifbank (török)–Scandicci (olasz) 0:3 (–12, –19, –21)