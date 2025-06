Fekete Fanni: Túlteljesítettük az elvárásokat

A Vasas 18 éves centere az ängelholmi négyes döntő másnapján az MTI-nek azt mondta, hosszú volt az elmúlt másfél hónap, de nagyon pozitív csalódás volt számára nemcsak a nemzeti csapat által elért eredmény, hanem a játékostársak fogadtatása is.

„Annak ellenére, hogy én voltam az együttes legfiatalabb tagja, azt gondolom, hamar megtaláltam a lányokkal a közös hangot. Az edzések nagyon más stílusúak voltak, mint a Vasasban, ehhez hozzá kellett szoknom, de azt gondolom, az első hetekben fel tudtam venni a ritmust” – mondta az immár nyolcszoros válogatott játékos, akire öt alkalommal kezdőként számított Alessandro Chiappini szövetségi kapitány.

A veszprémi nevelésű röplabdázó szerint előzetesen ők sem feltétlenül gondolták azt, hogy négy közé fognak jutni, éppen ezért különösen nagy dolognak tartja, hogy ez sikerült, és ezüstéremmel zárták a sorozatot.

„Azt hiszem, túlteljesítettük az elvárásokat, mindenki boldogan és maximálisan elégedetten jött haza Svédországból” – mondta Fekete, aki szerint az ukránok ellen 3:1-re elveszített döntőt követő ünneplés azért is különleges emlék marad, mert abból a pénteken házasodó Szedmák Réka spontán lánybúcsúja lett. A fiatal játékosnak a mérkőzések mellett más területen is helyt kellett állnia, ugyanis az edzőtábor, valamint az Európa-liga alatt érettségizett. Ennek kapcsán megjegyezte, nem könnyítette meg a dolgát, hogy az edzések között pihenés helyett tanulnia kellett, de a mérkőzések mellett végül az érettségije is jól sikerült, azt kitűnő eredménnyel zárta, így igazán jó másfél hónapon van túl.