Eb-résztvevő a magyar női röplabda-válogatott!

Már a mérkőzés előtt megkezdődött az ünneplés, mégpedig abból az alkalomból, hogy éppen 25 évvel ezelőtt nyert először bajnokságot a nyíregyházi női röplabdacsapat, a találkozó előtt a játékosokat és a szakvezetőket köszöntötték.

De persze nem csak ezt akarta ünnepelni a nézősereg, hanem a dánok elleni győzelmet, amely egyben a jövő évi Európa-bajnokságra való kijutást jelentené, hiszen hét ponttal biztosan a legjobb öt csoportmásodik közé kerülnének a mieink.

Sőt, a többi találkozó eredményétől függően még egy 3:2-es vereség is beleférne a kijutásba, az más kérdés, hogy ha hazai pályán nem tudja legyőzni Európa-liga-ezüstérmes csapatunk a dánokat, akkor megérdemelné-e egyáltalán az Eb-részvételt? De igazából nem is nagyon volt idő foglalkozni ezzel, mert szépen bekezdtek a mieink és gyorsan négypontos előnybe kerültek. Hiába, az a pályán is egyértelműen látszott, hogy a dánok nem egy belga kaliberű csapat, és 9:4-nél időt is kért a vendégek szövetségi kapitánya. A játék képe azonban ezt követően sem változott, bár időnként be-becsúszott egy-egy hiba a játékba, ám rendre gyorsan sikerült javítani. Petrenkó Brigitta két ászával kilenc pontra nőtt a különbség a végjáték kezdetekor, a végén pedig 11 szettlabdája is lehetett volna a mieinknek, de az ebben a játszmában 8 pontig jutó Németh Anett bombájával már az elsőt sikerült kihasználni.

A második felvonás elején viszont szépen tartották a mieinkkel a lépést a vendégek – a maroknyi, de annál lelkesebb dán szurkoló örömére – sőt, egy sikeres challenge-re is szükség volt ahhoz, hogy ne tudják átvenni a vezetést. Ezt követően 4:4 után kezdett újra nyílni az olló, és rövidesen megnyugtató, öt-hatpontos előnyre tettünk szert. A végén Kump Alíz ászával tíz szettlabdánk is volt, ám megint elsőre sikerült kihasználni.

Egy pont már megvan, de az i-re fel is kell tenni a pontot, márpedig a vendégek nem akarták olyan olcsón adni a bőrüket: a harmadik szett elején két ponttal is vezettek. A mieink azonban felvették a kesztyűt és gyorsan fordítottak, de most nem sikerült ellépni 12:12-ig, mert utána viszont sorozatban kilencszer mattoltuk a dánokat, és ez gyakorlatilag eldöntötte a játszmát, a meccset és az Eb-kijutásunkat is.

A végén kilenc szettlabdából Glemboczki Zóra bombájával megint sikerült beütni az elsőt és kezdődhetett az ünneplés: sorozatban hatodszor is Európa-bajnoki résztvevő a magyar női röplabda-válogatott!

RÖPLABDA

NŐI EB-SELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 6. JÁTÉKNAP

MAGYARORSZÁG–DÁNIA 3:0 (13, 14, 15)

Nyíregyháza, 1500 néző. V: Kovar (cseh), Jovcsev (bolgár)

MAGYARORSZÁG: SZEDMÁK 8, Lászlop 1, NÉMETH A. 24, Kiss G. 7, Fekete F. 5, PETRENKÓ 8. Csere: Tóth F. (liberó), Glemboczki 1, Kump 2. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

DÁNIA: Brinck 2, Lachenmeier 1, Krogh 2, Mogensen 6, Jörgensen 3, Overgaard 5. Csere: Föns, D. Hansen (liberók), JOHNSEN 8, Donslund, S. Hansen 1, Möllgard, Schröder, Sörensen. Szövetségi kapitány: Martin Collins

Az eredmény alakulása: 1. játszma: 5:2, 9:4, 13:7, 13:9, 21:13. 2. játszma: 4:4, 9:5, 13:7, 14:9, 17:10, 20:11, 22:14. 3. játszma: 1:3, 5:4, 6:6, 10:7, 12:12, 21:12, 22:15

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Végig rendkívül stabilak voltunk, senki sem ingott meg, nem nyomasztotta a játékosokat a teher. Fejben nagyon sokat fejlődött a csapat az elmúlt évekhez képest, ez egy nagyon fontos üzenet volt nekem. A jövő feladata továbbra is az, hogy a tehetséges fiatalokat minél jobban beépítsük a csapatba, és ezzel egy jó elegy alakuljon ki a rutinos játékosokkal. Az, hogy miként sikerül majd a jövő évi Eb, azon is múlik, hogy a következő tíz hónapban ki, hogyan dolgozik a klubjában, ám úgy gondolom, most mindenki elég jó alapokról indul.

A 2026-os Eb mezőnye: Azerbajdzsán, Csehország, Svédország, Törökország (társrendezőként), Szerbia, Hollandia, Olaszország, Lengyelország, Franciaország, Bulgária, Ukrajna, Szlovákia (a 2023-as Eb-ről), Ausztria, Belgium, Görögország, Horvátország, Lettország, Magyarország, Montenegró, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovénia (a selejtezőből)