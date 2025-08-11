„Senki más nem győzhetett” – örömszavak a röplabda Eb-re kijutás után

Miután a nyíregyházi találkozó harmadik szettében Glemboczki Zóra megszerezte a magyar csapat huszonötödik pontját, hatalmas ünneplés kezdődött a Continental Arénában. Az Alessandro Chiappini irányította női válogatott idei fő célja ugyanis az Európa-bajnokságra való kijutás volt, az más kérdés, hogy ezt megtoldották egy emlékezetes Arany Európa-liga ezüstéremmel is.

A csapat kapitánya, Tóth Fruzsina született nyíregyháziként ünnepelhette az Eb-kvalifikációt. „Egész nyáron nagyon hiányzott Nyíregyháza, úgyhogy amikor pénteken először beléptem a csarnokba, már akkor olyan érzésem volt, hogy itt vasárnap ünnepelni fogunk, és pont így álmodtam meg az egészet, hogy ilyen szép számú, lelkes közönség előtt harcoljuk majd ki a kijutást” – mondta el a liberó, akinek a jövő évi már az ötödik Eb-je lehet. – „Eddig a 2021-es volt a legemlékezetesebb, amikor sikerült kiharcolnunk a továbbjutást a csoportból, de úgy gondolom, hogy ha tovább folytatjuk azt a munkát, amit már két éve csinálunk, akkor jövőre még ennél is sikeresebbek lehetünk. Nagyon fontos lesz, hogy fizikálisan jó formában legyünk, és ezért egész évben dolgoznunk kell, mert azt az idei eredmények is bizonyították, hogy a jobb képességű csapatok ellen is tudunk győzni, hogy jobb a kondink és fejben is rendben vagyunk, mert akkor a jó taktikával felül tudjuk múlni őket.”

Szintén a csapat alapemberének számít a négyesütő Kiss Gréta, aki több évnyi légióskodás után a következő idényben az Extraligában folytatja pályafutását. „Tavaly pont fordított volt a szituáció, akkor a gyengébb dánok elleni meccs után tudtunk feltámadni a belgák ellen. De talán így most jobb volt, hogy Belgiumban játszottunk rosszabbul, de a kötelező győzelmet viszont magabiztosan hoztuk. Úgy gondolom, hogy végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést, ez egy magabiztos győzelem volt. Eddig két Európa-bajnokságon vettem már részt, és természetesen az a cél, hogy ez a szám tovább emelkedjen. A következő idényben a Vasasban azért is dolgozom majd, hogy ott legyek a jövő évi Eb-n.”

A dánok elleni mérkőzésen a Fatum Nyíregyháza centere, Lászlop Alexandra is bekerült a kezdőcsapatba, így gyakorlatilag ő is hazai pályán küzdhetett az Európa-bajnoki részvétel kiharcolásáért. „A játékosok közül Tóth Fruzsival mi játszunk a Fatumban is, úgyhogy a meccsre készülve beszéltük is, hogy ez a mi házunk, ez a mi várunk, itt most senki más nem győzhet. Nagyon fontos volt, hogy a belga meccs óta jól edzettünk, s okultunk az ottani hibákból, ezeket kiküszöbölve pedig ma végig magabiztosan játszottunk. Két éve már én is ott voltam az Eb-keretben, ez a csapat pedig megérdemelte, hogy jövőre megint résztvevők legyünk.”

Válogatottunk olasz szövetségi kapitánya, Alessandro Chiappini többször is hangsúlyozta, hogy fontos cél a fiatalok beépítése a válogatottba. Az egyik ilyen ifjú titán a még mindössze 19 éves feladó Kiss Nóra, aki ugyan a nyíregyházi meccsen nem lépett pályára, de Belgiumban, illetve az Európa-liga-sorozatban többször is bizonyította, hogy lehet rá számítani. „Mindössze két éve szerepelek ezen a poszton, előtt négyes ütő voltam, de Szegeden Milodanovics Andrea átképzett feladóvá. Tavaly nyáron igazoltam a Vasas fiókcsapatához és ez az esztendő szinte meseszerű volt a számomra. Bemutatkozhattam az Extraligában, s bár eleinte nem ment minden simán, de aztán sikerült elkapnom a fonalat és ennek is köszönhetően kerültem be a válogatott bő keretébe, az pedig már a körülmények összjátéka volt, hogy végül az utazó csapatban is helyem lett. Nagyon hasznos volt ez a nyár a számomra, egyrészt, mert rengeteget tanultam és fejlődtem, de úgy gondolom, hogy amikor lehetőséget kaptam, akkor sikerült is bizonyítanom a pályán. Fantasztikus dolog lenne, ha ott lehetnék jövőre az Európa-bajnokságon, a következő idényben azért is dolgozom majd, hogy ott is csapattag legyek.”

A 2026-os Eb mezőnye: Azerbajdzsán, Csehország, Svédország, Törökország (társrendezőként), Szerbia, Hollandia, Olaszország, Lengyelország, Franciaország, Bulgária, Ukrajna, Szlovákia (a 2023-as Eb-ről), Ausztria, Belgium, Görögország, Horvátország, Lettország, MAGYARORSZÁG, Montenegró, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovénia (a selejtezőből)