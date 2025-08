Sima magyar vereség Belgiumban a női röplabda Eb-selejtezőn

A belga–magyar párharcban a két csapat közül egyértelműen a belgákon volt nagyobb a teher, hiszen egy esetleges újabb magyarok elleni vereséggel még az Eb-részvételük is veszélybe kerülhetett volna, míg a mieink tisztában voltak vele, hogy ha most nem jön össze, akkor vasárnap, hazai pályán, Nyíregyházán még javíthatnak Dánia ellen.

A meccs negyedórás csúszással kezdődött, és mindjárt egy challenge-dzsel, magyar szempontból sikeressel. Ütőink azonban nem találták a pályát, így gyorsan fordítottak és el is húztak a hazaiak. 7:2-nél Alessandro Chiappini időt is kért, de sajnos az ütéseink továbbra sem „ültek”, a belgák visszatámadásai viszont igen, így 12:5-nél újabb időkérés következett. A kapitány Szalai Annát is a pályára küldte, stabilizálandó a nyitásfogadást, s ekkor legalább tartani tudtuk a lépést, de amint leforgott az amúgy liberó, most viszont mezőnyjátékosként szereplő röplabdázó, megint megugrottak a belgák, és tízre nőtt a különbség. A szett úgy zárult, ahogy kezdődött: magyar challenge-dzsel, azonban ezúttal ez sikertelen volt.

A második szett jobban kezdődött, 2:1-re még vezettünk is, de aztán megint jöttek Herbotsék, ráadásul a blokkjuk is felerősödött. Chiappini megint gyorsan kénytelen volt elhasználni időkéréseit, de sajnos ez sem segített. Tizenkettő is volt a különbség, amikor egy kicsit elkezdtek a mieink feljebb lopózni, de ekkor már jónéhány csere volt a pályán: nálunk például Kiss Nóra, Glemboczki Zóra, és Lászlop Alexandra. Akik sorra szerezték is a pontokat, a csapatkapitány, Tóth Fruzsina pedig szenzációsan mezőnyözött, vissza is zárkóztak ötre, de sajnos túl nagy volt a hátrány, előbb véget ért a szett, minthogy az elfogyhatott volna.

Természetesen ez a hármas maradt a pályán a harmadik felvonásra és a lendület sem hagyott alább. Egy-két pont volt csak a különbség, többször egyenlíteni is sikerült, de a vezetést nem tudta átvenni a csapat. A végjátékhoz érve – a legrosszabbkor – nőtt ötre a különbség, és sajnos ez már innen ledolgozhatatlan volt. Megérdemelten nyertek a belgák, de másfél szettben partiban voltunk velük. Sajnos későn sikerült rátalálni a legjobb összeállításra, mert egy belga válogatottnak nem lehet másfél szett előnyt adni.

Azzal zárhatjuk a tudósítást, amivel kezdtük: vasárnap, Nyíregyházán a dánok ellen megvan a lehetőség a javításra, de csak a második játszma közepétől mutatott játékkal, mert az, ami előtte volt, az még ellenük is kevés lehet.

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 5. JÁTÉKNAP

Belgium–Magyarország 3:0 (13, 19, 20)

Maaseik, 1500 néző. V: van Zanten (holland), Maia (portugál)

BELGIUM: KRENICKY 4, HERBOTS 19, Lemmens 3, MARTIN 10, Radovic 4, van Avermaet 8. Csere: Rampelberg (liberó) Demeyer, Nagels, Van Sas, Verhelst 1. Szövetségi kapitány: Kris Vansnick

MAGYARORSZÁG: Szedmák, Kump 1, NÉMETH A. 17, Kiss G. 6, Fekete F. 1, Petrenkó 1. Csere: TÓTH F. (liberó), Szalai, Kiss N., GLEMBOCZKI 8, Lászlop, Kiss L. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:1, 7:2, 8:4, 12:5, 15:9, 20:10, 24:13. 2. játszma: 1:2, 3:3, 9:5, 18:6, 20:12, 22:17, 24:18. 3. játszma: 2:3, 6:4, 8:8, 12:10, 14:14, 18:15, 19:17, 23:17, 22:15, 24:18

A 2026-os Eb-re eddig kijutó csapatok: Azerbajdzsán, Csehország, Svédország, Törökország (társrendezőként), Szerbia, Hollandia, Olaszország, Lengyelország, Franciaország, Bulgária, Ukrajna, Szlovákia (a 2023-as Eb-ről), Belgium, Görögország, Németország, Románia, Spanyolország, Szlovénia (a selejtezőből)