Ezüstéremmel zárt a női röplabda-válogatott Ängelholmban

Kicsit késve kezdődött a finálé (a románok megint öt szettet játszottak, ezúttal azonban győzni tudtak a címvédő svédek ellen), s sajnos nem sok hazai szurkoló maradt megnézni az Ukrajna elleni finálét. A mieinknek az utóbbi időben nem sok sikerélményük volt észak-keleti szomszédunk ellen, s most sem kezdődött túl jól a meccs magyar szempontból: öt ukrán pont után örülhettek először a mieink, s ezt követően sem sikerült igazán felvenni velük a lépést – a nyitásfogadással gyűlt meg a baja a mieinknek –, de hát így kezdődött a meccs szombaton a románok ellen is.

Jobban is kezdték a mieink a másodikat, eleinte még vezettek és később is tartani tudták a lépést ellenfelükkel, amelyet a korábbi magyar kapitány, a lengyel Jakub Gluszak irányított, aki a szett közepén kénytelen volt időt kérni. De ez sem segített, a mieink hősiesen küzdve dolgozták le a hátrányt, a cserekeént beálló Glemboczki Zóra nyitásaival 19-nél egyenlítettek, majd kettővel meg is léptek. Sőt, Kump Alíz ászával már hárommal vezettek a mieink, Németh Anett bombája után pedig szettlabdái voltak a magyar csapatnak, amelyből a harmadikat Németh ütötte be.

Glemboczki maradt a kezdőben, a harmadik szettre, de sajnos nem kezdték jól a mieink ezt a felvonást. 7:2-es ukrán vezetésnél sikerült újraindítani a pontgyártást, s egy ötpontos sorozattal sikerült egyenlíteni. Sajnos a vezetést már nem sikerült átvenni, sőt, az ukránok is hasonló sorozattal válaszoltak, ezzel gyakorlatilag eldöntve a játszma sorsát.

Az aranyéremhez több szettet már nem veszthettek a mieink, de sajnos a negyediket is az ukránok kezdték jobban. Küzdöttek a mieink, egy percig sem adták fel, de sajnos csak tisztes távolból tudták követni riválisukat. A szett közepén feladót cserélt Alessandro Chiappini, de sajnos fordulatot Kiss Nóra pályára lépése sem hozott. Az ukránoknak ráadásul volt egy ötös sorozatuk, ezzel pedig gyakorlatilag reménytelenné vált a mieink helyzete. Sajnos a nyitásfogadás és a támadásbefejezés is akadozott. A végén nyolc mérkőzéslabdája volt ellenfelünknek, s a másodikat be is ütötték. Megérdemelten nyertek, de a mieink nyakában is szépen csillog az ezüst, hiszen ki gondolta volna egy hónapja, hogy egyáltalán a négyes döntőbe bejutnak.

A csapatra idén még vár egy fontos feladat augusztusban, mégpedig az Európa-bajnokságra való kijutás kiharcolása, de nincsenek kétségeink afelől, hogy ez is sikerülni fog.

NŐI RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

ARANY-DIVÍZIÓ, DÖNTŐ

UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 3:1 (16, –22, 16, 17)

Ängelholm, 1600 néző. V: Twardowski (lengyel), Szikanjics (szerb).

UKRAJNA: Milenko 12, KOTAR 13, ARTISUK 17, GYIMAR 14, Meljuskina 13, Sarorodszka 5. Csere: Nyemceva (liberó), Nyuda 1. Szövetségi kapitány: Jakub Gluszak

MAGYARORSZÁG: Szedmák 2, Kump 3, NÉMETH A. 29, KISS G. 11, Fekete F. 5, Petrenkó 4. Csere: Tóth F., Kertész (liberók), GLEMBOCZKI 8, Szalai, Ratkai, Kiss. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:0, 9:3, 13:7, 17:7, 19:11, 22:12, 23:16. 2. játszma: 0:2, 4:3, 5:6, 9:7, 12:8, 14:9, 16:14, 18:17, 19:21, 21:24. 3. játszma: 3:0, 4:2, 7:2, 9:6, 11:6, 11:11, 17:11, 19:14, 22:15. 4. játszma: 5:1, 6:4, 9:5, 12:6, 18:9, 19:12, 22:14, 24:16

Az Arany Európa-liga végeredménye: 1. Ukrajna, 2. MAGYARORSZÁG (Ambrosio Melani, Fekete Fanni, Glemboczki Zóra, Kertész Petra, Kiss Gréta, Kiss Lilla, Kiss Nóra, Kump Alíz, Lászlop Alexandra, Németh Anett, Petrenkó Brigitta, Radnai Luca, Ratkai Panna, Szalai Anna, Szedmák Réka, Tóth Fruzsina. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini), 3. Románia, 4. Svédország