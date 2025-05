Röplabda: győzelem a horvátok elleni edzőmeccsen

A nemzeti csapat május 30-án, Bakuban Azerbajdzsán ellen kezdi meg idei szereplését az Arany Európa-ligában. A mieink a felkészülés jegyében szerdán és csütörtökön Horvátországban edzőtáboroztak: a bő keret 22 tagjából 16 játékos utazott Eszékre, ahol kétszer is összemérték erejüket a házigazdákkal. Ami a meccseket illeti, ezek felemásra sikerültek, ami jó eredménynek számít, hiszen a horvát válogatott jelenleg magasabban jegyzett: ők az európai ranglistán a 17. helyen állnak, míg a magyarok a huszadikak. Az egyaránt ötszettesre tervezett edzőmeccsek közül az első mérkőzést szerdán a horvátok nyerték 4:1-re, míg a másodikat csütörtökön a mieink 3:2-re, ráadásul úgy, hogy 3:1-re is vezettünk, s a ráadásjátszmában szépítettek a házigazdák.

„Elégedett vagyok az eddig látottakkal – mondta el az edzőtáborral kapcsolatban Alessandro Chiappini, válogatottunk olasz szövetségi kapitánya. – Az első találkozón még eléggé izgulósan játszott a csapat, sokan még akkor ismerkedtek egymással a pályán. A feladó Petrenkó Brigitta is itt tért vissza sérülése után, úgyhogy Kiss Nóra is elég sok játéklehetőséget kapott. De ezen a meccsen Kiss Gréta is csak fogadott és mezőnyözött, hiszen neki is ez volt az első meccse sérülését követően. Ezek kicsit rá is nyomták a bélyegüket ez eredményre. A második találkozón viszont már minden olajozottabban működött, és ekkor már Gréta a hálónál is dolgozott és támadott. Persze egy edzőmeccs eredményéből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de biztató volt az, amit láttam a lányoktól.”

A csapat még csütörtökön visszautazott Magyarországra és a játékosok péntekre szabadnapot kaptak. Az edzések szombattól folytatódnak a Folyondár utcában, ahová pénteken megérkezik az ugyancsak Európa-liga-résztvevő szlovák válogatott is.

„A jövő hétvégi program még egyeztetés alatt van – árulta el kérdésünkre Sarlós Márton csapatvezető. – Az már biztos, hogy szombaton délután és vasárnap délelőtt összecsap majd a két csapat. Hogy pénteken csak közös edzés lesz, vagy ott is edzőmérkőzés, arról még egyeztet egymással a két kapitány. Az biztos, hogy az edzőmeccsek nyilvánosak lesznek, úgyhogy várunk minden érdeklődőt szeretettel a jövő hétvégén a Folyondár utcába.”