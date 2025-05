Nagy csatában egyenlített a Vegyész a férfi röplabda Extraliga bronzmeccsén

Hiába vezettek a vendégek a harmadik játszma után, nem tudták feltenni az i-re a pontot. A döntő szettben négy meccslabdájuk is volt sorozatban a hazaiaknak, azonban hármat is hárítottak a fővárosiak, a negyedikből azonban a Vegyésznek jött ki a lépés, így ebben a párharcban biztos, hogy legalább még két találkozót játszanak a felek. Legközelebb szombaton találkoznak majd Fóton.

FÉRFI RÖPLABDA

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

GREENPLAN-VRCK–MAFC 3:2 (22, –13, –23, 20, 13)

Kazincbarcika, 250 néző. V: Horváth M., Árpás.

VEGYÉSZ: PÉTER B. 17, CZICZLAVICZ 15, Óhidi 3, Péter M., Garan 9, POZZOBON 17. Csere: Kiss M. (liberó), Nikolov 2, Fecske, Miklósi-Sikes 10. Edző: Toronyai Miklós

MAFC: Tomanóczy 8, Tamási 1, Kiss D. 11, KATONA 12, ALTUNAGA 33, Veres 2. Csere: Lassu (liberó), Kecskeméti 10, Sárik-Veress, Juhász B. Edző: Pápai Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:5, 8:7, 9:10, 15:12, 20:15, 23:21. 2. játszma: 0:9, 4:10, 8:16, 10:21, 12:24. 3. játszma: 3:1, 4:6, 8:7, 9:10, 12:11, 14:15, 17:16, 18:20, 22:24. 4. játszma: 3:0, 6:6, 14:6, 16:10, 20:12, 22:17, 24:18. 5. játszma: 0:1, 4:3, 8:5, 10:9, 14:10

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Toronyai Miklós: – Azért nem vagyok maradéktalanul elégedett, mert hamarabb lezárhattuk volna a mérkőzést. Sokszor rontunk két-három labdamenetben is egymást követőn, ez ebben a párharcban nem fér bele. Azon leszünk, hogy Fóton is nyerjünk. Szurkolóinknak köszönjük a biztatást, remek hangulatot teremtettek.

Pápai Péter: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, hiszen a Vegyész otthon feltétlenül győzni akart. Jól is kezdtek, jól nyitottak, nekünk pedig ezzel meggyűlt a bajunk, de a végén már megjött a koncentráció, amit a második szettben is fenn tudtunk tartani. A harmadikat nagy csatában nyertük meg, a negyedik játszma miatt mérges vagyok, mert ott az elején szétestünk, az ötödik szettben aztán már nekik pattant jobban a labda. De ennyi ki nem kényszerített hibával nem lehet nyerni. Otthon mindenképpen javítanunk kell.