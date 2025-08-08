Sportrádió

Kuttor Attila: Legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna, de a futball nem pontozásos sportág

B. CS.B. CS.
2025.08.08. 23:08
Kuttor Attila (Fotó: Kovács Péter)
NB I Sergio Navarro Kuttor Attila DVSC Kazincbarcika
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I 3. fordulójának nyitó mérkőzésén az újonc Kazincbarcika ismét pont nélkül maradt, pályaválasztóként 2–1-re kikapott a DVSC-től péntek este Mezőkövesden. A meccs után a két szakvezető értékelte a látottakat.

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője:

– Hogyan értékeli a mérkőzést?
Legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna, de a futball nem pontozásos sportág. Hiába a több lehetőség, bármilyen jó a statisztikai adat, ha bizonyos helyzetekből rosszul jövünk ki, és a hibáink befolyásolják az eredmény alakulását.

– A kapusteljesítményre gondol?
Nem szeretnénk nevesíteni, de ha ő hibázik, abból baj van. Nem tudom pontosan, mi volt, hogy hozzáért-e a labdához, jogos vagy jogtalan volt-e a tizenegyes, de az biztos, hogy rosszul jöttünk ki belőle. Azon kell dolgozni, hogy ne forduljon elő ilyen.

– Azért voltak pozitívumok, Meshack Ubochioma játéka, az első félidő második fele – még mi?
– Említhetem a harcosságot vagy a labdabirtoklási fölényünket egy jó csapattal szemben. Voltak gólszerzési lehetőségeink, szóval van mibe kapaszkodnunk.

Sergio Navarro, a Debrecen vezetőedzője:

– Az első góljuk után mi történt? Ilyen visszafogott játékra kérte csapatát?
Nem tudok erre pontos választ adni, a futballban gyakran előfordul, hogy a vezetés megszerzése után úgy gondolja az együttes, hogy védekezésre kell beállni. Mentalitásban kell fejlődni ahhoz, hogy ez ne így legyen.

– Szécsi Márk kezdőcsapatba jelölése jó húzásnak bizonyult.
Minden mérkőzés előtt meg kell hozni bizonyos döntéseket a meccstervnek megfelelően. A keretben huszonhárom játékos szerepel, mindenki sorra kerülhet, kimaradhat, kezdhet.

– Többször is támadhattak volna a kétgólos előnyért, de mintha nem tettek volna bele ebbe annyi energiát…
Formálódó csapatnál ez előfordul. Egygólos előnynél kissé visszaálltunk, de ilyenkor is együtt kell maradnunk, s arra törekednünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Szerintem jó úton járunk, ám van még hova fejlődnünk.

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2 (1–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65. – 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Debreceni VSC3216–4+27
  2. Puskás Akadémia225–3+26
  3. Paksi FC2118–4+44
  4. Ferencvárosi TC2114–1+34
  5. Újpest FC2114–2+24
  6. Zalaegerszegi TE225–502
  7. ETO FC224–402
  8. Nyíregyháza Spartacus2113–4–11
  9. MTK Budapest2111–2–11
10. Diósgyőri VTK2113–5–21
11. Kisvárda2112–6–41
12. Kazincbarcika332–7–50

 

