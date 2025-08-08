Kuttor Attila: Legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna, de a futball nem pontozásos sportág

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője:
– Hogyan értékeli a mérkőzést?
– Legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna, de a futball nem pontozásos sportág. Hiába a több lehetőség, bármilyen jó a statisztikai adat, ha bizonyos helyzetekből rosszul jövünk ki, és a hibáink befolyásolják az eredmény alakulását.
– A kapusteljesítményre gondol?
– Nem szeretnénk nevesíteni, de ha ő hibázik, abból baj van. Nem tudom pontosan, mi volt, hogy hozzáért-e a labdához, jogos vagy jogtalan volt-e a tizenegyes, de az biztos, hogy rosszul jöttünk ki belőle. Azon kell dolgozni, hogy ne forduljon elő ilyen.
– Azért voltak pozitívumok, Meshack Ubochioma játéka, az első félidő második fele – még mi?
– Említhetem a harcosságot vagy a labdabirtoklási fölényünket egy jó csapattal szemben. Voltak gólszerzési lehetőségeink, szóval van mibe kapaszkodnunk.
Sergio Navarro, a Debrecen vezetőedzője:
– Az első góljuk után mi történt? Ilyen visszafogott játékra kérte csapatát?
– Nem tudok erre pontos választ adni, a futballban gyakran előfordul, hogy a vezetés megszerzése után úgy gondolja az együttes, hogy védekezésre kell beállni. Mentalitásban kell fejlődni ahhoz, hogy ez ne így legyen.
– Szécsi Márk kezdőcsapatba jelölése jó húzásnak bizonyult.
– Minden mérkőzés előtt meg kell hozni bizonyos döntéseket a meccstervnek megfelelően. A keretben huszonhárom játékos szerepel, mindenki sorra kerülhet, kimaradhat, kezdhet.
– Többször is támadhattak volna a kétgólos előnyért, de mintha nem tettek volna bele ebbe annyi energiát…
– Formálódó csapatnál ez előfordul. Egygólos előnynél kissé visszaálltunk, de ilyenkor is együtt kell maradnunk, s arra törekednünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Szerintem jó úton járunk, ám van még hova fejlődnünk.
LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2 (1–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|2. Puskás Akadémia
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|3. Paksi FC
|2
|1
|1
|–
|8–4
|+4
|4
|4. Ferencvárosi TC
|2
|1
|1
|–
|4–1
|+3
|4
|5. Újpest FC
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|6. Zalaegerszegi TE
|2
|–
|2
|–
|5–5
|0
|2
|7. ETO FC
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|8. Nyíregyháza Spartacus
|2
|–
|1
|1
|3–4
|–1
|1
|9. MTK Budapest
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|10. Diósgyőri VTK
|2
|–
|1
|1
|3–5
|–2
|1
|11. Kisvárda
|2
|–
|1
|1
|2–6
|–4
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0