Jogos volt a DVSC tizenegyese a Kazincbarcika ellen? Nézze meg, és szavazzon!

K. Zs.K. Zs.
2025.08.09. 08:55
Gyollai Dániel döbbenete, amikor szembesült az ítélettel (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Gyollai Dániel labdarúgó NB I DVSC Kazincbarcika szavazás
„Nem tud megállni a levegőben” – utalt a mérkőzés utáni értékelésében Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője a vetődés közben ütköző Gyollai Dániel esetére, a tizenegyesre, amelyikkel a vendég DVSC 2–1-re legyőzte az újoncot a két NB I-es labdarúgócsapat péntek esti mezőkövesdi bajnoki meccsén. Önnek mi a véleménye az esetről?

Mint beszámoltunk róla, Dzsudzsák Balázs beívelése után Gyollai Dániel kivetődött a labdára, azonban ütközött Bárány Donáttal, és Hanyecz Bence játékvezető tizenegyest ítélt és sárga lapot adott a hazaiak kapusának. Dzsudzsák magabiztosan értékesítette a büntetőt – mint utóbb kiderült, eldöntve ezzel a meccset.

Mi az ön véleménye?

SZAVAZÁS

Ön szerint jogos volt a Debrecen tizenegyese?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

 

AZ ESET ÉS A GÓL

 

 

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2 (1–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65. – 11-esből)

Ez nem Gyollai napja volt – tizenegyesgóllal maradt ismét pont nélkül az újonc az NB I-ben

Kihasználta a kazincbarcikai kapus hibáit a DVSC, s Dzsudzsák találata eldöntötte a mérkőzést a debreceni csapat javára.

Kuttor Attila: Legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna, de a futball nem pontozásos sportág

Sergio Navarro: Szerintem jó úton járunk, de van még hova fejlődnünk.
   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Debreceni VSC

3

2

1

6–4

+2

7

  2. Puskás Akadémia

2

2

5–3

+2

6

  3. Paksi FC

2

1

1

8–4

+4

4

  4. Ferencváros

2

1

1

4–1

+3

4

  5. Újpest FC

2

1

1

4–2

+2

4

  6. Zalaegerszeg

2

2

5–5

0

2

  7. ETO FC

2

2

4–4

0

2

  8. Nyíregyháza 

2

1

1

3–4

–1

1

  9. MTK Budapest

2

1

1

1–2

–1

1

10. Diósgyőri VTK

2

1

1

3–5

–2

1

11. Kisvárda

2

1

1

2–6

–4

1

12. Kazincbarcika

3

3

2–7

–5

0

 

 

