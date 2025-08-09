Jogos volt a DVSC tizenegyese a Kazincbarcika ellen? Nézze meg, és szavazzon!

Mint beszámoltunk róla, Dzsudzsák Balázs beívelése után Gyollai Dániel kivetődött a labdára, azonban ütközött Bárány Donáttal, és Hanyecz Bence játékvezető tizenegyest ítélt és sárga lapot adott a hazaiak kapusának. Dzsudzsák magabiztosan értékesítette a büntetőt – mint utóbb kiderült, eldöntve ezzel a meccset.
AZ ESET ÉS A GÓL
LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2 (1–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65. – 11-esből)
