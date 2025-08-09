Jogos volt a DVSC tizenegyese a Kazincbarcika ellen? Nézze meg, és szavazzon!

„Nem tud megállni a levegőben” – utalt a mérkőzés utáni értékelésében Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője a vetődés közben ütköző Gyollai Dániel esetére, a tizenegyesre, amelyikkel a vendég DVSC 2–1-re legyőzte az újoncot a két NB I-es labdarúgócsapat péntek esti mezőkövesdi bajnoki meccsén. Önnek mi a véleménye az esetről?

Mint beszámoltunk róla, Dzsudzsák Balázs beívelése után Gyollai Dániel kivetődött a labdára, azonban ütközött Bárány Donáttal, és Hanyecz Bence játékvezető tizenegyest ítélt és sárga lapot adott a hazaiak kapusának. Dzsudzsák magabiztosan értékesítette a büntetőt – mint utóbb kiderült, eldöntve ezzel a meccset. Mi az ön véleménye?

AZ ESET ÉS A GÓL LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2 (1–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Vezette: Hanyecz

Gólszerző: Harojan (45+1.), ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65. – 11-esből)