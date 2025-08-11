Magyar válogatott játékost szerződtetett a Kazincbarcika – hivatalos

Miután július közepén közös megegyezéssel szerződést bontott a Vasassal, hétfőn aláírt a Kazincbarcikához Berecz Zsombor – számolt be róla a KBSC a hivatalos oldalán.

„Már meglévő, alakuló, formálódó csapatunkba olyan régiós kötődéssel rendelkező, tapasztalt játékost kerestünk, aki teljesítményével hozzá tud járulni a csapat sikerességéhez – nyilatkozta Simon Miklós, a Kazincbarcika klubigazgatója. – Kiscsapat révén nagyon nehéz egy-egy kiemelkedő önéletrajzzal rendelkező magyar játékos megszerzése, főleg a mostani magyarajánlás idején. Örülök és nagy dolognak tartom, hogy a tervünknek abszolút megfelelő játékost találtunk Zsombi személyében, aki a válogatott és a tapasztalt játékosok számát is növeli Barcikán.”

„Nagyon szimpatikus volt, ahogy a klub építkezik, szeretnék ennek a részese lenni, és szeretnék meglepetést szerezni mindenkinek azzal, hogy a Barcikával bent maradunk – tette hozzá Berecz Zsombor. – Voltak más ajánlataim is, de nagy szerepe volt a vezetőedzőnek, Kuttor Attilának is abban, hogy idejöttem, hiszen korábban már két klubnál is dolgoztunk együtt. Aki egyszer borsodi volt, az mindig borsodi marad, ez nálam sincs másképp, nagyon örülök, hogy újra Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében futballozhatok.”

A 29 éves középpályás Miskolcon született, Nyékládházán nőtt fel, itt ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, majd az MVSC és a DVTK utánpótlásában folytatta. Hetedik osztályos volt, amikor 2009-ben leigazolta a Vasas Kubala Akadémia, majd 19 évesen, 2015. június 18-án egy Diósgyőr–Vasas mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben.

A játékos az angyalföldiekkel egy bajnoki bronzérmet és egy kupaezüstöt ünnepelhetett, mígnem 2018 nyarán Székesfehérvárra igazolt, ahol mindössze kilenc bajnok mérkőzésen kapott lehetőséget. 2019 nyarán kölcsönvette a Mezőkövesd, tevékeny részese volt a matyóföldiek legjobb bajnoki szereplésének (4. hely) és ismét pályára léphetett a Magyar Kupa döntőjében, sőt, ebben az évben a Nemzeti Sport osztályzatai alapján beválasztották az év csapatába is. 2020 nyarán a matyóföldi csapat végleg megvásárolta játékjogát a Mol Fehérvártól, de fél évvel később visszatért a Vasashoz, amellyel csapatkapitányként ismét feljutott az élvonalba. Az elmúlt két évben a második vonalban szereplő piros-kékeket erősítette, ahonnan idén nyáron távozott.

Berecz eddig 173 alkalommal lépett pályára az élvonalban, 22 gólt szerzett, 14 gólpasszt adott. A legutóbbi idényben mindössze 12 másodosztályú bajnokin kapott lehetőséget, melyeken egyszer talált a kapuba.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Balázsi Levente (Diósgyőri VTK II, kölcsön után végleg), Berecz Zsombor (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Boros Zsombor (Vasas FC II), Dombó Dávid (klub nélküli, legutóbb Zalaegerszegi TE FC), Ferencsik Bálint (Diósgyőri VTK, legutóbb kölcsönben Békéscsaba), Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Varazdat Harojan (örmény, Pjunik Jereván – Örményország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Könyves Norbert (magyar-szerb, Paksi FC, szabadon igazolhatóként), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Meshack Ubochioma (nigériai, Dundee United – Skócia, szabadon igazolhatóként, legutóbb kölcsönben Livingston FC – Skócia)

Kölcsönbe érkezők: Baranyai Nimród (Újpest FC, ismét kölcsönbe), Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Major Marcell (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár), Sós Bence (TSC – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Herjeczki Kristóf (Ajka, szabadon igazolhatóként), Király Mátyás (FC Ajka), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, Tiszakécske), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Pintér Ádám (Mezőkövesd Zsóry), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Katona István (FC Ajka), Menyhárt Barnabás (Putnok FC, legutóbb Bp. Honvéd)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk (Békéscsaba – kölcsönbe), Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –