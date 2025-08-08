Skóciából igazolt Magyar Kupa-győztest a Kazincbarcika

A 23 éves jobbszélső 2020-ban igazolt Magyarországra a Zalaegerszeghez, amelynek tavaly nyárig volt a játékosa – a klub másfél évre a szlovéniai fiókcsapatnak, a Nafta Lendavának is kölcsönadta –, majd 2024-ben a Dundee United szerződtette. Meshack nem igazán találta meg számításait a skót élvonalbeli egyletnél, amely télen a Livingstonnak adta kölcsön, de ott sem kapott sok lehetőséget, ezért a távozás mellett döntött.

A magyar élvonalban abszolút újonc Kazincbarcika most közölte, hogy szerződtette a ZTE-vel Magyar Kupa-győztes Meshackot, aki adott esetben már az NB I 3. fordulójában, a DVSC elleni találkozón bemutatkozhat a borsodi csapatban, ugyanis nevezték a mérkőzésre.

„Nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek Magyarországon. Szeretnék hatalmas köszönetet mondani az edzőknek és a vezetőségnek ezért a csodálatos lehetőségért, hisz tárt karokkal fogadtak. Örömmel és lelkesedéssel tölt el, hogy itt lehetek” – idézte új klubja Meshack Ubochiomát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Meshack Ubochioma (nigériai, Dundee United – Skócia, szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben Livingston FC – Skócia), Balázsi Levente (Diósgyőri VTK II, kölcsön után végleg), Boros Zsombor (Vasas FC II), Dombó Dávid (szabadon igazolható, legutóbb Zalaegerszegi TE FC), Ferencsik Bálint (Diósgyőri VTK, legutóbb kölcsönben Békéscsaba), Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Könyves Norbert (magyar-szerb, Paksi FC, szabadon igazolhatóként), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként),Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Varazdat Harojan (örmény, Pjunyik Jereván – Örményország)

Kölcsönbe érkezők: Baranyai Nimród (Újpest FC, ismét kölcsönbe), Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Major Marcell (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár), Sós Bence (TSC – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Herjeczki Kristóf (Ajka, szabadon igazolhatóként), Király Mátyás (FC Ajka), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, Tiszakécske), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Pintér Ádám (Mezőkövesd Zsóry), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Katona István (FC Ajka), Menyhárt Barnabás (Putnok FC, legutóbb Bp. Honvéd)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk (Békéscsaba – kölcsönbe), Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –