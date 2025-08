Robbie Keane: Szükségünk van a magyar futballistákra

DIÓSGYŐR–ZALAEGERSZEG 2–2

Vladimir RADENKOVICS, a Diósgyőri VTK vezetőedzője

– Az első és a második félidő játéka között ön szerint is nagy volt a különbség?

– Az elsőben jól játszottunk, a második kapcsán ez nem mondható el. Kevesebb hibát kellett volna elkövetni kettő egynél, és akkor talán másként alakul a meccs. Anderson Esitivel másik csapatunk volt a pályán, neki fontos szerepe van a játékunkban. De el kell ismerni, a ZTE jó együttes, megérdemelte a pontszerzést.

– Mit lehet tudni Esiti állapotáról?

– Még nem tudjuk a pontos diagnózist.

– Egygólos vezetésnél, emberelőnybe kerülés után kevesen számítottak ilyen végkifejletre…

– Én sem ezt vártam, azt hittem, zsebben a három pont. Amikor ellenfelünk emberhátrányba került, sok rutinos játékosunk volt a pályán, úgyhogy ezt nem lehet a fiatalokra fogni, a tapasztalt labdarúgóknak tudniuk kellett volna, mit kell ilyenkor tenni. Elemeznünk kell a történteket, hogy legközelebb ilyen ne forduljon elő.

Goncalo Gil DA SILVA CRUZ, a ZTE FC másodedzője (Nuno Campos vezetőedző eltiltás miatt nem ülhetett a kispadon)

– Ilyen összecsapásra számított?

– Jó mérkőzés volt két remek csapattal, gólokkal. Sok mindenben kell még fejlődnünk, de az biztos, a játékosok hisznek benne, hogy a munkának lesz eredménye.

– Mennyire volt ez az ön meccse, személyes sikere?

– Nem az én munkám volt, az edzői stábé, s ebben nekem is van szerepem. Közösen dolgozunk céljaink eléréséért, van, amit jól csinálunk, van, amit nem. A tulajdonosok ötletei is benne vannak ebben, a médiamunkatársaktól kezdve a konyhai dolgozókig mindenki hozzátesz valamit.

– A kiállítás meglepő módon nem vetette vissza a csapatot.

– Ez is azt mutatja, nem törünk meg semmilyen körülmények között sem. A futballisták és a szakmai stáb tagjai is nagyon akarták az egyenlítést, sőt a győzelmet is. Kiss Bence megérdemelte, hogy gólt szerezzen, törött orral játszott, a meccs elején levette a maszkot, beleállt a mérkőzésbe.