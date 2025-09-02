Nemzeti Sportrádió

Héder Barna legalább 50 millió forinttal tartozhat az olimpiai stábnak

Munkatársainktól Munkatársainktól
Vágólapra másolva!
2025.09.02. 08:52
null
Héder Barna (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
olimpia 2024 Párizs 2024 olimpia 2020 Tokió 2020 sportmédia Héder Barna
A Nemzeti Sport információi szerint az ismert sportriporter a tavalyi párizsi játékok óta nem fizette ki a vívóversenyek közvetítésében dolgozó 47 embernek járó pénzt. Héder ígéretet tett arra, hogy legfeljebb egy hónapon belül rendezi az elmaradásokat.

Évek óta közszájon forog a sportmédiában tevékenykedők körében, hogy a 2021-es tokiói olimpiai vívó, illetve öttusaversenyek, és a 2024-es párizsi vívó-, súlyemelő- és az öttusához tartozó vívóversenyek élő közvetítését lebonyolító Emmy-díjas magyar stáb honoráriumának kifizetését súlyos problémák övezik.

A forgatásokat követően a bérek utalása nem, vagy jelentős késéssel, akár évek múltán valósult meg, noha a fedezet már rendelkezésre állt.

Az olimpiákon dolgozó magyar stáb tagjai azzal a Sportos Aramis Média Zrt.-vel kötöttek szerződéseket (a cég fő tevékenysége a villanyszerelés), melynek állandó és egyedüli vezetője a 63 éves sportriporter, Héder Barna, akit bő három évtizeddel ezelőtt Palik Lászlóval együtt ismert meg az ország – közös üzleti ügyeik is voltak –, dolgozott a Telesportnál, alapítóként az Eurosport magyar nyelvű adásában, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként, később az M4 Sport igazgatója volt, míg legutóbb az RTL Sztárbox című műsorát vezette, ám nyáron a csatorna lecserélte őt. 1996 óta felel Héder rendezőként az olimpiai vívóközvetítésekért, amire Vitray Tamás, akkori főszerkesztő kérte fel még a Telesportnál.

A kialakult helyzetet a szűkebb nyilvánosság előtt egy a Facebookon megjelenő, Rónai Egon műsorvezető által közzétett videós bejegyzés (melyben Héder is szerepel mint interjúalany) alatt található hozzászólások fedték fel. Varga Norbert arról írt, hogy Héder neki és a teljes magyar stábnak tartozik a fizetésével, nem lehet őt elérni, és nem tudni, hol van a pénz. Kollégája, Ács Ferenc megerősítette ezt: „Héder eltűnt a pénzzel, ígérgetett, de nem fizet, és heteken-hónapokon keresztül elérhetetlen”.

Forrásaink arról számoltak be, hogy 2024 decemberében több stábtag végrehajtást indított a Sportos Aramis Média Zrt. ellen, de az érintett számlán 200 000 forint alatti összeg volt csak fellelhető. A végrehajtók kimentek a cég telephelyére, ahol nem találtak semmit, hiszen az ingatlant Héder már eladta, feltehetően a korábban felhalmozott adósságai miatt.

A 47 károsult közös levélben tájékoztatta Mark Wallace-t, az Olympic Broadcasting Services tartalomgyártásért felelős igazgatóját, hogy nincs kifizetve a csapat, és a továbbiakban, ha elégedettek a magyarok munkájával, akkor más közvetítő céggel kössenek szerződést.

Mivel már eltelt egy év a 2024-es olimpia óta, késedelmi kamat rakódik hónapról hónapra az el nem utalt pénzösszegekre, amit szintén Hédernek kell majd rendeznie, ha hajlandó rá. Eddig mindössze egyszer, egy e-mailben tájékoztatta 2024. október 15-én a stábtagokat arról, hogy a Sportos Aramis önként vállalja az anyagi konzekvenciáit a csúszásnak a szerződés szerinti, Ptk. által meghatározott behajtási költségátalányt jóval meghaladó összeggel, azonban ehhez irreális feltételeket szabott. A tartozás információink szerint legalább 50 millió forintra tehető, de elképzelhető, hogy nagyobb összegről van szó. A munkatársak többsége kapott előleget, de nem mindenki.

A sportágban keringő pletykákról a magyar szövetségben is hallottak, de hivatalosan senki nem jelentkezett panasszal a Magyar Vívószövetségnél, amely egyébként kívülálló a NOB és alvállalkozói ügyében.

Sikerült elérnünk Héder Barnát, aki elismerte, a tartozás fennáll. Állítása szerint az előleget mindenki megkapta, és a tartozás rendezésére is megvan a fedezet, azonban mivel a történet többszereplős, a nyár és a szabadságok miatt a folyamat lelassult. Hétfőn vették fel a fonalat, tárgyalt is az ügyben, és ígéretet tett rá, hogy három héten, de legfeljebb egy hónapon belül rendezi az összes elmaradást.

 

olimpia 2024 Párizs 2024 olimpia 2020 Tokió 2020 sportmédia Héder Barna
Legfrissebb hírek

Ér(d)em helyett szégyen – Deák Zsigmond jegyzete

Párizs 2024
2025.07.09. 23:53

Legbelül éreztem, hogy ezt nem tudom elengedni – Lucz Anna arról, hogy lecsúszott a párizsi olimpiáról

Párizs 2024
2025.07.09. 19:52

Major Veronika megkönnyezte az éremátadást – újra szépen csillognak az olimpiai bronzérmek

Párizs 2024
2025.07.09. 18:36

Megérkeztek az új bronzérmek Párizsból

Egyéb egyéni
2025.07.09. 16:46

Doppingvétség miatt olimpiai érmeket osztottak újra

Atlétika
2025.06.30. 13:25

Euró-tízmilliókban mérhető profitot hozott a párizsi olimpia

Egyéb egyéni
2025.06.13. 06:39

Két évre eltiltották a párizsi olimpia előtt felfüggesztett lengyel magasugrót

Párizs 2024
2025.05.20. 21:39

AIPS: a párizsi olimpia és a németországi labdarúgó Eb nyújtotta a legjobb médiakiszolgálást

Egyéb egyéni
2025.05.15. 22:40
Ezek is érdekelhetik