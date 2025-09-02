Héder Barna legalább 50 millió forinttal tartozhat az olimpiai stábnak

Évek óta közszájon forog a sportmédiában tevékenykedők körében, hogy a 2021-es tokiói olimpiai vívó, illetve öttusaversenyek, és a 2024-es párizsi vívó-, súlyemelő- és az öttusához tartozó vívóversenyek élő közvetítését lebonyolító Emmy-díjas magyar stáb honoráriumának kifizetését súlyos problémák övezik.

A forgatásokat követően a bérek utalása nem, vagy jelentős késéssel, akár évek múltán valósult meg, noha a fedezet már rendelkezésre állt.

Az olimpiákon dolgozó magyar stáb tagjai azzal a Sportos Aramis Média Zrt.-vel kötöttek szerződéseket (a cég fő tevékenysége a villanyszerelés), melynek állandó és egyedüli vezetője a 63 éves sportriporter, Héder Barna, akit bő három évtizeddel ezelőtt Palik Lászlóval együtt ismert meg az ország – közös üzleti ügyeik is voltak –, dolgozott a Telesportnál, alapítóként az Eurosport magyar nyelvű adásában, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként, később az M4 Sport igazgatója volt, míg legutóbb az RTL Sztárbox című műsorát vezette, ám nyáron a csatorna lecserélte őt. 1996 óta felel Héder rendezőként az olimpiai vívóközvetítésekért, amire Vitray Tamás, akkori főszerkesztő kérte fel még a Telesportnál.

A kialakult helyzetet a szűkebb nyilvánosság előtt egy a Facebookon megjelenő, Rónai Egon műsorvezető által közzétett videós bejegyzés (melyben Héder is szerepel mint interjúalany) alatt található hozzászólások fedték fel. Varga Norbert arról írt, hogy Héder neki és a teljes magyar stábnak tartozik a fizetésével, nem lehet őt elérni, és nem tudni, hol van a pénz. Kollégája, Ács Ferenc megerősítette ezt: „Héder eltűnt a pénzzel, ígérgetett, de nem fizet, és heteken-hónapokon keresztül elérhetetlen”.

Forrásaink arról számoltak be, hogy 2024 decemberében több stábtag végrehajtást indított a Sportos Aramis Média Zrt. ellen, de az érintett számlán 200 000 forint alatti összeg volt csak fellelhető. A végrehajtók kimentek a cég telephelyére, ahol nem találtak semmit, hiszen az ingatlant Héder már eladta, feltehetően a korábban felhalmozott adósságai miatt.

A 47 károsult közös levélben tájékoztatta Mark Wallace-t, az Olympic Broadcasting Services tartalomgyártásért felelős igazgatóját, hogy nincs kifizetve a csapat, és a továbbiakban, ha elégedettek a magyarok munkájával, akkor más közvetítő céggel kössenek szerződést.

Mivel már eltelt egy év a 2024-es olimpia óta, késedelmi kamat rakódik hónapról hónapra az el nem utalt pénzösszegekre, amit szintén Hédernek kell majd rendeznie, ha hajlandó rá. Eddig mindössze egyszer, egy e-mailben tájékoztatta 2024. október 15-én a stábtagokat arról, hogy a Sportos Aramis önként vállalja az anyagi konzekvenciáit a csúszásnak a szerződés szerinti, Ptk. által meghatározott behajtási költségátalányt jóval meghaladó összeggel, azonban ehhez irreális feltételeket szabott. A tartozás információink szerint legalább 50 millió forintra tehető, de elképzelhető, hogy nagyobb összegről van szó. A munkatársak többsége kapott előleget, de nem mindenki.

A sportágban keringő pletykákról a magyar szövetségben is hallottak, de hivatalosan senki nem jelentkezett panasszal a Magyar Vívószövetségnél, amely egyébként kívülálló a NOB és alvállalkozói ügyében.

Sikerült elérnünk Héder Barnát, aki elismerte, a tartozás fennáll. Állítása szerint az előleget mindenki megkapta, és a tartozás rendezésére is megvan a fedezet, azonban mivel a történet többszereplős, a nyár és a szabadságok miatt a folyamat lelassult. Hétfőn vették fel a fonalat, tárgyalt is az ügyben, és ígéretet tett rá, hogy három héten, de legfeljebb egy hónapon belül rendezi az összes elmaradást.