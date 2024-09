Konkoly Zsófia két arany után pénteken ezüstérmet szerzett a párizsi paralimpián

A Párizsban korábban 400 gyorson (S9) és 200 vegyesen (S9) is paralimpiai aranyat nyerő Konkoly Zsófia címvédőként állt a rajtkőre 100 méter pillangón. A pénteki selejtezőből futamgyőztesként, összesítésben a második legjobb idővel (1:07.80) került be a döntőbe; délelőtt az egyesült államokbeli Christie Raleigh-Crossley egy másodperccel volt jobb nála, és a különbség az esti fináléban is megmaradt. Az amerikai magabiztosan, paralimpiai csúccsal lett aranyérmes, de Konkoly is javított délelőtti idején, és több mint egy másodperces előnnyel (1:06.79) másodikként csapott célba.

„A reggeli időm jó volt, mégsem voltam elégedett, mert tudtam, az amerikaiban még van, és az fájt a legjobban, hogy tudtam, tartalékol, és még így is jobb nálam – értékelt Konkoly Zsófia. – Néhány századdal maradtam el a legjobb időmtől, de kicsit furcsa, hogy éppen száz pillangón nem sikerült az aranyérem, abban a két számban pedig igen, amelyekben Tokióban nem tudtam nyerni. Négy év van a következő paralimpiáig, bízom benne, hogy a klasszifikációs rendszer egyértelműbb lesz, és olyanokkal tudok majd versenyezni, akik valóban az én kategóriámba tartoznak, jelenleg ez nem tűnik annyira igazságosnak, amit mentálisan is kezelni kell. Úgy jöttem ki Párizsba, hogy két dobogós hely volt a célom, később már a három arany sem volt elérhetetlen, de boldog vagyok, és biztos vagyok abban, hogy idővel egyre szebben fog csillogni ez az ezüst.”

Mint beszámoltunk róla, Pap Bianka első lett kedvenc távján, 100 méter háton, azaz a csütörtöki bronzérme után pénteken már aranyat szerzett Párizsban. Az S6-os sérültségi kategória 400 méteres gyorsúszásának pénteki döntőjében Száraz Evelin nyolcadik lett.