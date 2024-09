Konkoly Zsófia a második aranyérmét is megszerezte a párizsi paralimpián!

A múlt csütörtökön 400 méter gyorson aranyérmet szerző Konkoly Zsófia messze a legjobb idővel került be a 200 vegyes (SM9-es kategória) döntőjébe, ahol az 50 pillangó után ő vezetett, azonban az 50 hát végeztével Nuria Marques Soto megelőzte. A mellúszásban a spanyol megtartotta minimális előnyét, csakhogy az utolsó ötven, a gyorsúszás Konkolynak sokkal jobban sikerült, ő csapott elsőként a célba (2:33.31).

Három éve a magyar úszó ezüstérmes volt ebben a számban, most megvan tehát az arany is. Konkoly pályafutása hatodik paralimpiai érmét gyűjtötte be, eddig három arany, két ezüst és egy bronz a mérlege (első aranyérmét Tokióban, 100 pillangón szerezte).

„Az első nap aranyérme után úgy voltam vele, már nem üres kézzel megyek haza, és felszabadultabb lettem – mondta a Nemzeti Sportnak Konkoly Zsófia. – Akkor úgy keltem fel, bárcsak dobogóra állhatnék, most pedig úgy, bárcsak aranyérmet szerezhetnék. Nagyon izgultam délelőtt és délután is, a döntőben próbáltam nem tartalékolni, mert tudtam, ha kicsit is elengedem, már késő lesz. Tokióban nem volt annyira messze a négyszáz gyors és a kétszáz vegyes, akkor gondoltam rá, hogy egyszer talán három aranyérmet is nyerhetek egy paralimpián, de most már nem érzem annyira biztosnak, hiába leszek címvédő pénteken száz pillangón. Nagyon erős lett a mezőny, és egy úszó felkerült a kategóriámba, a héten világcsúcsokat döntögetett, úgyhogy nem tudom, mit tudok vele kezdeni, de mindent megpróbálok.”

Párizsban az övé a hetedik magyar érem és az első után a harmadik arany is. (Mint beszámoltunk róla, Ekler Luca távolugrásban lett paralimpiai bajnok, szintén csütörtökön.)

Mint korábban megírtuk, a női 400 méteres gyorsúszás csütörtök esti döntőjében (S10-es kategória) Pap Bianka a harmadik helyen végzett, Hotz Csenge hetedik lett.

PARALIMPIA, PÁRIZS

ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

Nők

200 m vegyes (SM9)

Paralimpiai bajnok: Konkoly Zsófia (Magyarország) 2:33.31, 2. Nuria Marques Soto (Spanyolország) 2.34.19, 3. Anastasiya Dmytriv (Spanyolország) 2:37.64

Korábban

400 m gyors (S10)

Paralimpiai bajnok: Aurélie Rivard (Kanada) 4:29.20, 2. Alexandra Truwit (Egyesült Államok) 4:31.39, 3. Pap Bianka (Magyarország) 4:35.63, …7. Hotz Csenge (Magyarország) 4:53.31