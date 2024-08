Vadnai Jonatán: Minden szélirányt és hullámzást ismerek itt

KÉT MAGYAR VITORLÁZÓ INDUL a párizsi olimpián, Vadnai Jonatán és Érdi Mária, mindketten az egyszemélyes laser hajóosztályban, utóbbi világ- és Európa-bajnokként éremesélyesnek számít, amit csak megerősít, hogy április elején megnyerte a rangos mallorcai világkupaversenyt is, a mezőnyben a legutóbbi két olimpia aranyérmesével.

A 26 éves Vadnai Jonatánban is megvan az esély, hogy eljusson akár a dobogóig, de neki reálisabb cél az lehet, hogy első olimpiáján az első tízet célozza meg.

„Az olimpia teljesen más, mint bármelyik verseny, eleve azért, mert csak négyévente rendezik meg, így ha valaki elrontja, nagyon sok idő, míg esélye lesz javítani. Akik pedig kijutottak, azok évek óta csak erre készülnek, és úgy jöttek ide, hogy a legjobbjukat nyújtsák, erre az egy hétre építették fel a csúcsformát – mondta Vadnai Jonatán a Nemzeti Sportnak. – Mivel sokan edzőtáboroztak itt az elmúlt két évben, mindenki jól ismeri a helyszínt, így a szerencsefaktor talán minimalizálódik. A felkészülés során a körülményeket igyekeztünk minél jobban megismerni, alkalmazkodni hozzájuk, ezért edzettem Marseille-ben 2022 nyara óta többször is, két év alatt összesen hat hónapot gyakoroltam a helyszínen, minden szélirányt és hullámzást ismerek itt.”

A legnagyobb esélyes a címvédő, kétszeres világbajnok ausztrál Matt Wearn, ott van a mezőnyben a világbajnoki ezüstérmes brit Michael Beckett és a kétszeres vb-bronzérmes új-zélandi George Gautrey, de az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar vitorlázó szerint jó esélyei vannak edzőpartnerének, a 34 éves ciprusi Pavlosz Kondidisznak is, aki még a 2012-es londoni olimpián szerzett ezüstérmet, és azóta is ott van a laser hajóosztály elitjében. Úgy gondolja, van hat-hét hajó, amely versenyben lesz az éremért.

„Ha kihozom magamból a maximumot, az olimpián az éremszerzés sem elképzelhetetlen. Idén a világbajnokságon tizenkettedik lettem, de negyedik voltam az utolsó futam előtt, az Eb-n pedig második lettem. Jó formában vagyok” – tette hozzá Vadnai.

A másik magyar induló, Érdi Mária favoritnak számít a saját versenyében, elképesztő volt az elmúlt két éve, 2023-ban ő lett az első vitorlázó, akit az év sportolójának választottak Magyarországon, tavaly világbajnokságot, idén Európa-bajnokságot és világkupát nyert.

„Ha az olimpián jól akar teljesíteni az ember, pláne ha éremre hajt, százszor jobban bele kell mennie a részletekbe. Úgy építettük fel a felkészülést az edzőmmel, az olasz Enrico Strazzerával, hogy bármilyen helyzet adódjon, fel legyek rá készülve. Rengeteg a szabály, ott van a közvetítés, ami a vébén nincs, más a felszerelés, amihez hozzá kell szokni, annyira, hogy mire eljön az olimpiai futam, fel tudd úgy fogni, mint egy sima világversenyt” – mondta Érdi a Nemzeti Sportnak.

A laser hajóosztály küzdelmei csütörtökön kezdődnek, Vadnai Jonatán 12.15-kor, Érdi Mária 15.35-kor kezdi el az első futamát.

NS-SZAKÉRTŐ: MAJTHÉNYI Szabolcs, 15-szörös világbajnok vitorlázó

„Mindenki ugyanannyira ismeri a pályát, évek óta ott készülnek, és bár nekünk nincs akkora technikai és személyi hátterünk, mint a hatalmas adatbázist alkalmazó nagy nemzeteknek, nem mindig ez számít, mert az adatokban is el lehet veszni. Nem is kell ennek olyan nagy jelentőséget tulajdonítani, szerintem fontosabb, ki milyen higgadtan és hideg fejjel tudja elkezdeni a versenyt. Fontosnak tartom a magabiztos kezdést, de kell egy kis kockázatvállalás is. A szélsőségeket kizárva kellene rajtolni és elkerülni az olyan bakikat, ami­lyenek az elején előfordulnak, ha valaki túlságosan bizonyítani akar, mert olyan szituációba keveredhet, amelyből nehéz kikerülni. Mári és Joni minden szélviszonyban jól vitorlázik, szerintem felkészültek, és az elején kapnak majd egy képet a mezőny állapotáról, mert az olimpia egészen más, mint bármilyen más világverseny, sokkal nagyobb a stressz. Hosszú a verseny, sok futamon kell jól teljesíteni, és nem szabad az ellenfelekkel foglalkozni, csak a saját maguk által kidolgozott stratégiával, hogy minél jobban megvalósítsák.”

A PÁRIZSI PROGRAM

ILCA6 hajóosztály (nők, Érdi Mária). Augusztus 1.: 1. és 2. futam, 15.35. Augusztus 2.: 3. és 4. futam, 12.15. Augusztus 3.: 5. és 6. futam, 14.25. Augusztus 4.: 7. és 8. futam, 14.35. Augusztus 5.: 9. és 10. futam, 12.15. Augusztus 6.: éremfutam, 14.43

ILCA7 hajóosztály (férfiak, Vadnai Jonatán). Augusztus 1.: 1. és 2. futam, 12.15. Augusztus 2.: 3. és 4. futam, 15.35. Augusztus 3.: 5. és 6. futam, 12.15. Augusztus 4.: 7. és 8. futam, 12.05. Augusztus 5.: 9. és 10. futam, 14.40. Augusztus 6.: éremfutam, 15.43