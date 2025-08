Érdi Mária: Elég erős vagyok, és készen állok versenyezni

„A műtétem után nagyon motivált voltam, hogy visszanyerjem a formámat, a rendes életfunkciókat, és hogy a hajóban újra önmagam legyek. Nem álltam meg a párizsi olimpia után, hanem elkezdtünk egy nagyon intenzív rehabilitációt azzal a céllal, hogy újra a világ tetején lehessek, és versenyeket nyerjek. Ezért nagyon nagy meglepetés volt, amikor a visszatérésem utáni első versenyen áprilisban a mallorcai világkupán az első helyről álltam ki a negyedik nap után. Ez talán fals képet is adott arról, hogy milyen lesz az út, milyen lesz visszatérni. Májusban ért véget a rehab, akkor mondta a gyógytornászom, hogy innentől mehetnek a teljes intenzitású edzések a vízen és a parton is. Az elmúlt hónapokban nagyon intenzíven készültünk, és örülök, hogy sohasem volt visszalépés a rehab során az edzésekben, nem kellett megállnunk. Most az Európa-bajnokságra rápihenünk, érzem, hogy eléggé kihajtottam magamat az elmúlt időszakban, de azt is, hogy elég erős vagyok és készen állok versenyezni. Még vannak bennem kérdőjelek, hogy miként sikerül az Európa-bajnokság, remélem, ki tudom hozni magamból a maximumot.”

A teljes interjú: