Női pólósaink ötméteresekkel kikaptak az ausztráloktól, az amerikaiakkal negyeddöntőznek

PÁRIZS 2024, NŐI VÍZILABDA

A-CSOPORT

AUSZTRÁLIA–MAGYARORSZÁG 9–9 (1–1, 2–2, 3–2, 3–4) – szétlövéssel: 5–3

Párizs, 2500 néző. Vezette: Cabanas (spanyol), Alexandrescu (román)

AUSZTRÁLIA: PALM – ARANCINI 1, WILLIAMS 4, A. Andrews 1, Kearns, Halligan, Green. Csere: CH. ANDREWS 1, Gofers 1, Armit 1, Jackovich, Hearn. Szövetségi kapitány: Rebecca Rippon

MAGYARORSZÁG: MAGYARI A. – KESZTHELYI 2, Faragó K., Garda 1, Parkes 1, Vályi V. 1, Horváth B. Csere: SZILÁGYI D. 2, Gurisatti, Leimeter 1, Mahieu, Rybanska 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor és Mihók Attila

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 9/5.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Kipontozódott: Green (18. p.), Rybanska (27. p.), Leimeter (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Rebecca Rippon: – Magyarország kiváló csapat, nagyszerű támadásban, remek lövői és centerei vannak, egyértelmű volt, hogy elsőrangú védekezésre van szükségünk. Ahhoz, hogy kihívást jelentsünk és megerősítsük magunkat, természetesen gólokat is kellett szereznünk. Lehettünk volna valamivel kreatívabbak, de ezt ellensúlyozni tudtuk a védekezésünkkel, szóval jó meccset játszottunk, elképesztően szorosat és keményet, ahogyan azt megszokhattuk a magyarok ellen. Hittünk magunkban, s bár hibáztunk, akkor sem pánikoltunk, együtt maradtunk és mindenki tudta a saját szerepét, ez volt a kulcs.

ÖSSZEFOGLALÓ

AZ EDDIGI LEGFONTOSABB ÖSSZECSAPÁS várt női válogatottunkra az olimpián. Ugyan csoportmérkőzés volt az ausztrálok elleni, eredménye bizonyos szintig már determinálta, menyi esélyünk lesz bejutni a legjobb négy közé – a negyeddöntő Kína legyőzésével, ugye, összejött.

Garda Krisztina hálószaggató akciógóljával vezettünk, ha valami, hát egy ekkora bomba meg kellett, hogy adja az önbizalmat legjobbjainknak! Ausztrál ziccer maradt ki nem sokkal később, segített a kapufa, kiállításból viszont némi lóba után Parkes Rebecca nem tudott beköszönni.

Nem kaptunk gólt több mint hat percen át, ha emlékszünk a Kína elleni kezdésre, nyugodtan megemelhetjük a kalapunkat. Riválisunk hat és fél perc elteltével szépen kipasszolt emberelőnyből egyenlített a bal oldalról, Zoe Arancini volt az elkövető.

A második ráúszásnál – ahogy az elsőnél is – elhoztuk a lasztit, majd a következő akciónál kaptunk egy fórt, a támadás mintaszerű volt, Horváth Brigitta azonban rosszkéz-oldalról nem tudta bevenni az ausztrál kaput, de akár Gabriella Palm hálóőr is dicsérhető. Parkest megdolgozták centerben, éppen annyira, hogy ítéletet ne kapjon, a helyzetét viszont elhibázza.

Nagy volt a tét, hatalmas volt a feszültség, meg is remegtek a kezek. Ezúttal Garda lövésében sem volt elegendő kraft, és ami nagyobb baj, hogy átvette a vezetést Ausztrália, amelytől, mint ismert, júniusban kikaptunk a görögországi felkészülési tornán (1–2).

Vályi Vanda viszont gólra váltotta a következő emberelőnyünket, nem hagytuk az ellenfélnek, hogy elbízza magát. Majdnem meg tudtunk úszni, de egy kicsit pontatlan volt az előrepassz, és kontra miatt elvették tőlünk a labdát, aminek következménye ausztrál centerakciógól volt Charlize Andrews révén…

Lassan építettünk fel egy emberfórt, de miután kiegészültek az ausztrálok, bejuttattuk a labdát húzásra Vályinak – bár védett a kapus, ötméteres lett a jutalmunk, Keszthelyi Rita természetesen beverte (3–3).

Jól védekeztünk hosszú időn át a következő ausztrál próbálkozásnál, így iksszel mentünk a nagyszünetre. Álltuk a sarat, nem volt semmi probléma, mi több, megint megnyertük a ráúszást.

A következő gólt viszont Ausztrália lőtte: Abby Andrews balkézzel óriási kapufás gólt lőtt, biztos megtapsoltuk volna, ha nem a magyar válogatott sikerére vágynánk. Rybanska Natasa mutatós előnygóllal egalizált (első gólja a párizsi játékokon), de a játékvezetőknél véget ért az ítélkezési szünet, előny itt, előny ott. Sajnos mi kaptunk még egy gólt, viszont a válaszra hiába vártunk, előbb Gurisatti Gréta, majd Keszthelyi választott rossz megoldást rosszkézen.

Már úgy tűnt, kivédekezzük az ausztrálok soros fórját, de egy lecsorgó labdát gyönyörű mozdulattal szedett fel a vízről Alice Williams (4–6).

Falat kenyérként kellett Szilágyi Dorottya éles szögből hajított gólja, szintén előnyből, aztán naná, hogy kapott egy lehetőséget Ausztrália is létszámfölényben – megúsztuk! Szilágyi újabb lövését a kapufa hárította, míg Abby Andrews kétszer sem bírt túljárni Magyari Alda eszén. Sajnálatos módon a következő percekben így vagy úgy, de több esélyt kihasználatlanul hagytunk – hogy a negyedik negyed második percében Keszthelyi Rita lőjön egy akkora gólt, mint a ház (6–6).

Távoli ejtésgólt szedtünk be hamarosan, és el is szórtuk a labdát, amit kiállítással súlyosítottunk. Le is csapott a zivatar a viharfelhőkből: Alice Williams gólja után már az ikszhez is nagy erőfeszítésekre volt szükségünk. Szilágyi meg is tette, ami tőle telik, fórból szépített, viszont hatékony ausztrál centermunka után ötöst lőhetett a rivális, Alice Williams betalált (7–9).

Támadhattak a plusz háromért a zöld sapkások, kapufa lett belőle – gólt kellett szereznünk, nem volt középút: kontrafaultot ítéltek a sporik, ezzel nagy bajba kerültünk. Keszthelyi Rita ötméteresből megint behozott minket egy gólra, és már az egálért úszhattunk előre, Mahieu Geraldine-t tisztán szerelték… Aztán kidobták a labdát oldalra az ausztrálok, Mihók Attila társ-szövetségi kapitány időt kért, másfél perc maradt hátra, megpróbálkoztunk a hét a hattal. Sőt, kaptunk egy kiállítást is, abból nem szereztünk gólt elsőre, de másodikra igen: Leimeter Dóra sokat gondolkozott a lövése előtt, nem hiába (9–9). Huszonhat másodperc vissza, magyar hátrány, ausztrál kapufa, de már nem maradt elég idő – jöhetett a szétlövés!

Sokkal beljebb nem voltunk, mert így Ausztráliát már nem előzhettük meg a párbaj megnyerésével sem. Az első két párban senki sem hibázott, a harmadikban Faragó Kamilla kapufát lőtt, és mivel más nem rontott, el is dőlt a kérdés, kikaptunk.

Az elődöntőért a háromszoros címvédő Egyesült Államokkal játszunk – legyünk pozitívak, edzőmérkőzésen vertük meg a nyáron!