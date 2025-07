Cseh Sándor: Az eredménytől függetlenül mindig akadnak tanulságok

A csapat egyik legjobbja a kimagasló, 56 százalékos hatékonysággal védő Neszmély Boglárka volt, aki saját bevallása szerint jobban magáénak érzi a szingapúri ezüstérmet, mint a dohait, tavaly ugyanis második számú kapusként utazott a világbajnokságra.

„Alapvetően jól játszottunk a tornán, a döntőben viszont meglepődtünk azon, hogy nekünk estek a görögök – kezdte Neszmély. – Büszke vagyok az ezüstéremre, ezzel a megfiatalított csapattal kezdésnek jó eredmény a második hely. A negyeddöntőben és az elődöntőben sem törtünk meg a nyomás alatt, és ami a legfontosabb, végig csapatként küzdöttünk. Nyilván könnyebb a kellemes élményekből töltekezni, de az elveszített döntő után is szeretettel fordultunk egymáshoz. Nincs miért szégyenkeznünk, a torna elejétől a végéig mindent kiadtunk magunkból a vízben – remélhetőleg két év múlva Budapesten aranyra színezzük az érmet.”

S hogy az ezüstérem mellett mit visz magával női válogatottunk Szingapúrból?

„Rengeteg értékes tapasztalatot – hangsúlyozta a 21 éves kapus. – Nagyon jól áll nekünk, hogy vagányak vagyunk, hajtunk – és senkitől sem félünk. Bízom benne, hogy ez a hozzáállás idővel átlendít minket azon, ami a döntőben történt. Persze tanulnunk kell a vereségből, már csak azért is, mert a világkupán is a görögöktől kaptunk ki, de ahogy a lányoknak mondtam, nem szabad mumusként tekintenünk rájuk.”