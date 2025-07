Ezüstös mosolyok a Duna Arénában

KÉT CSAPAT, EGY ESET: női és férfi vízilabdázóink egyaránt ezüstéremmel a nyakukban érkeztek meg Szingapúrból. A vizes világbajnokságról hazatérő válogatottakat már a reptéren virágcsokorral és bekeretezett emlékképpel fogadta a magyar szövetség, amely megadta a módját az ünneplésnek, hétfő délután a Duna Aréna konferenciatermében köszöntötte a játékosokat és a stábtagokat.

Mivel mindkét együttesünk kimagaslóan szerepelt, ezúttal két kivetítőre is szükség volt: az egyiken a hölgyek, a másikon az urak meneteléséből láthattunk képválogatást. Néhány napja ért véget a torna, de a fotók és a videós összeállítások láttán máris nosztalgiáztunk, a kerettagok a hivatalos fogadás és a sajtótájékoztató között felidézhették a szingapúri emlékeket. Van mire visszagondolniuk, elvégre Cseh Sándor csapata az olimpiai bajnok spanyolok kiütésével, míg Varga Zsolt együttese a címvédő horvátok és a párizsi aranyérmes szerbek legyőzésével masírozott a vb-döntőbe.

„Az a tény, hogy mindkét válogatottunk döntőt játszhatott, önmagáért beszél, ráadásul bizonyítottak olyan játékosok, akik hosszú távon nagy értékei lehetnek a sportágnak. Kilencvenöt százalékban elégedettek lehetünk a látottakkal – hangsúlyozta köszöntőjében Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke. – Amellett, hogy a szövetségi kapitányok a legjobb négy közé vezették a csapatukat, a másik célt is megvalósították, a fiatalok bemutatkoztak és nyomot hagytak a világbajnokságon. Közösen értük el a szingapúri sikereket, a keret- és stábtagok mellett az egyesületeknek, az állami sportirányításnak és a támogatóinknak egyaránt köszönettel tartozunk.”

A torna végjátékában a helyszínen szurkolt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is, aki beszédében megköszönte az élményt a válogatottaknak, továbbá hangsúlyozta, Los Angeles-i szemüvegen nézve is nagyszerű, elismerésre méltó eredmény a két vb-ezüst. Az állami sportvezetés és a Magyar Vízilabda-szövetség között rendszeres az egyeztetés annak érdekében, hogy a 2027-es budapesti vizes világbajnokságon (amelyen a vízilabdatorna kieséses szakaszát a tervek szerint az MVM Dome-ban rendezik meg), valamint egy évre rá az olimpián is sikeresen szerepeljenek pólósaink.

„A beszédeket hallgatva eszembe jutott, hogy kisgyerekként Gyarmati Dezsőék anekdotáját olvasgattam, az ágyam mellé Faragó Tamás könyve volt kitéve, aztán végigkövettem a háromszoros olimpiai bajnok férfiválogatott menetelését. Ez a magyar vízilabda csodája – kezdte a női válogatott-szövetségi kapitánya, Cseh Sándor, majd a hétköznapokra is kitért. – Tizenöt sportolónőt látok, akik szeretnek edzésre járni és együtt játszani. Nagyon szeretnék világbajnok és olimpiai bajnok lenni a csapattal, mégsem ezt kérem a kerettagoktól, hanem azt, hogy élvezzék a vízilabdázást és küzdjenek a fejlődésükért.”

A férfiválogatottat irányító Varga Zsolt a szó szoros (Bukarest, Podgorica, Nápoly, Rijeka, Szingapúr…) és átvitt értelmében is nagy utazásról beszélt. A szövetségi kapitány úgy véli, mindig kell a visszajelzés, hogy lássák a játékosok, megvan az eredménye az elvégzett munkának. A mentális tényezőkön is folyamatosan dolgozik a csapat: Varga Zsolt szerint a felkészülés során és a világbajnokságon mindenki nagy lelkesedéssel, kettőzött erővel küzdött, a szurkolók pedig távolról is éreztették, hogy büszkék a válogatottakra.

„Fanatikus vagyok, legszívesebben már a napokban elkezdeném az edzéseket” – mondta mosolyogva Varga Zsolt, majd hozzátette, a következő időszakban a jól megérdemelt pihenés kerül előtérbe, hogy aztán újult erővel haladjanak tovább a fejlődés útján a magyar vízilabdázók.