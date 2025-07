Cseh Sándor: Mindenki becsukott szemmel aláírta volna ezt a fél évet

„Teljesen felesleges a mérkőzést olyan értelemben értékelni, hogy esélyünk sem volt a győzelemre, sokkal jobb volt a görög csapat. Szeretném megköszönni az elmúlt fél évet és az elmúlt pár hetet a játékosoknak. Ezután az én dolgom – és megpróbálom a jövőben is folyamatosan kutatni –, hogy amit heteken keresztül csinálunk, azt miért akarja valaki felhevült állapotban teljesen máshogy csinálni a mérkőzésen” – kezdte M4 Sportnak adott meccs utáni értékelését Cseh Sándor, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki szerint ennek a megoldása lesz a közeljövő legfontosabb feladata.

„Mindenki becsukott szemmel aláírta volna ezt a félévet, a világkupát és a vb-t. Ilyen szempontból rögtön öt perc után már keresem a jót. Akarok dolgozni a csapattal, a játékosokkal tovább akarok fejlődni. Nem biztos, hogy világbajnoki szinten vagyunk, nagyon jók vagyunk, de az tud világbajnok lenni, aki rögtön az első támadásból nem dobja ki a pályáról a labdát, ilyen egyszerű. Úgy is nézhetjük, hogy két év múlva Magyarországon lesz a világbajnokság, legalább előtte nem azt kell hallgatnunk fél évig, hogy címvédők vagyunk… Nagyon jó csapattól kaptunk ki és látszik, hogy még sokat kell dolgoznunk” – jegyezte meg Cseh, aki szerint az elmúlt fél évben minden jól működött a csapatnál, egyedül a vb-döntő napja nem sikerült úgy, ahogy eltervezték.

„A mai napon kívül minden. Nem tudok mást mondani, az edzések, a mérkőzések, a kvalifikáció, a tétmeccsek, tehát az elmúlt fél év. Nem véletlen, hogy a görögök mellett mi vagyunk ott mindenhol. A mai nap nem sikerült, de erre mondtam, hogy van még min dolgozni” – tette hozzá a női vízilabda-válogatott kapitánya.

A női döntő után Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) elnöke is értékelt az M4 Sportnak.

„Sajnálom a mai mérkőzést, talán több volt benne, tapasztaltabbnak, okosabbnak tűntek, jobban használták ki a helyzeteket, illetve a mi hibáinkat, ebből mindenképp tanulnunk kell. Összességében pozitív a vb, hiszen döntőt játszottunk. Sajnálom, hogy nem tudtunk kapaszkodni, de az a cél, hogy a világ élmezőnyéhez felzárkózzunk és minél több fiatalt építsünk be, az teljesült. Van egy végcélunk, a következő olimpia és a hazai világbajnokság, jó úton vagyunk. Sajnálom a lányokat, tudom, milyen nehéz idáig eljutni és most már nem először nem sikerül az utolsó lépés, ezen dolgoznunk kell. Most jobb volt az ellenfél, ezt ki kell mondanunk.”

Keszthelyi Rita, a magyar válogatott csapatkapitánya, a torna legértékesebb játékosa így értékelt: „Sikeres tornán vagyunk túl, a döntőt leszámítva az összes mérkőzésünkön nagyon jól játszottunk. Kielemezzük, hogy ennek mi az oka, de mindenképpen emelt fővel mehetünk haza. Olyan görög csapattól kaptunk ki, amely ezúttal jobban teljesített, bizonyos szituációkban a szerencse is az ellenfél mellé pártolt. Akkor szabadultunk fel és játszottunk bátrabban, amikor úgymond elúszott a hajó, de ez egy új csapat, ilyen felállításban először döntőztünk. Sokaknak ez volt az első világbajnoksága – szorgalommal, alázattal és sok munkával lesz ennél fényesebb is az érem.”

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

NŐI VÍZILABDA

DÖNTŐ

GÖRÖGORSZÁG–MAGYARORSZÁG 12–9 (3–1, 5–3, 2–2, 2–3)

Szingapúr, 500 néző. V: Ferrari (olasz), Cabanas (spanyol)

GÖRÖGORSZÁG: SZTAMATOPULU – Jannopulu, V. Plevritu 2, Patra, MIRIOKEFALITAKI 1, XENAKI 3, TRIHA 3. Csere: E. Plevritu 1, Ninu, SZANTA 2, Sziuti, Kureta, Tornaru. Szövetségi kapitány: Harisz Pavlidisz

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Vályi V. 1, Keszthelyi 1, Sümegi, Varró, Faragó K., Leimeter 1. Csere: Garda, Dömsödi, Rybanska 1, Szilágyi D. 1, TIBA 2, HAJDÚ K. 2. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 10/0

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. –

Kipontozódott: Sümegi (21. p.)