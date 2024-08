Jólesett a pihenő, de mostantól nincs megállás a női vízilabdázóinknak

Tavaly decemberben nem volt kérdés. A Cseh Sándor, Mihók Attila kapitánypáros Kína ellen irányította először női vízilabda-válogatottunkat, amely két hivatalos mérkőzést is játszott a nálunk edzőtáborozó ázsiaiakkal, Egerben 13–8-ra, a Komjádi uszodában 13–5-re győzött.

No de mi történt velük azóta?

Jó kérdés, mert a kínaiak azért hajlamosak eltűnni a radarról – a tokiói olimpia előtt sem tudtunk róluk sokat, az esélytelenek nyugalmával győzték le a mieinket a csoportkörben. Ahogy három évvel ezelőtt, ezúttal is megnehezítették ellenfeleik dolgát, mégis pont nélkül állnak, mert a támadójátékuk és a védekezésük közül mindig csak az egyik működött jól.

De kell-e tartanunk tőlük? Ha a realitást vesszük alapul, vagyis a keretek erősségéből indulunk ki, nem, viszont a váratlan húzásaikkal használhatatlanná tehetik a meccstervünket – továbbra is sötét lónak számítanak, csupán a párizsi mérkőzéseik jelentenek támpontot.

„Két klasszis lövőjük van a kínaiaknak, erősek a centereik, védekezésben higgadtak, stabilak, és fizikailag is sokat javultak az elmúlt időszakban. Az ausztrálok és a hollandok sem tudtak sokszor lefordulni róluk – mondta lapunknak a pénteki ellenfélről Mihók Attila társkapitány. – Más célokért küzdünk, mint ők három vereség után, de így is nehéz, szenvedős mérkőzésre számítok. A hollandok ellen még a nagyszünetben is hárommal vezettek, amit lelkileg nem könnyű kezelni az esélyesebb csapatnak. Csütörtök délelőtt alaposan megbeszéltük, hogy mire kell figyelnünk.”

A lebonyolításból adódóan az egyik válogatott mindig szabadnapos az olimpiai tornán, szerdán a mieinken volt a sor, így Cseh Sándor és Mihók Attila együttese három nap szünet után játszik újra tétmérkőzést péntek este. A kedd még a feltöltődésé volt, azóta viszont gőzerővel készültek a lányok – persze nemcsak Kínával foglalkoztak, hanem azzal is, hogy az egyenes kieséses szakaszra minden szempontból összeálljon a játékuk.

„A hollandok és a kanadaiak elleni meccs után jólesett a keddi pihenő, én például képes vagyok nagyon rágörcsölni a vízilabdára, de néha muszáj kikapcsolódni – hangsúlyozta Faragó Kamilla, női válogatottunk szélsője, aki 23 évesen élete első olimpiáján szerepel. – Sokat segítenek a többiek, hogy legyen önbizalmam, a motivációval pedig egyiküknek sincs gondja. Csak tizenhárman érkeztünk Párizsba, úgyhogy mindenkinek ki kell vennie a részét a játékból, rám is ugyanolyan szükség van, mint bárki másra. Olimpián vagyunk, bármi megtörténhet, alaposan felkészültünk a kínaiakból is. Amióta decemberben játszottunk velük, sok idő eltelt, ők is fejlődtek. A hollandok ellen jól tartották magukat, a kanadaiakat nem tudták megszorongatni, de már többször bizonyították, hogy képesek meglepetést szerezni – azon leszünk, hogy ellenünk ne sikerüljön nekik.”

Az olimpia rangját és a mezőny erősségét mutatja, hogy többször is borult már a papírforma a tornán: az ausztrálok és a franciák is begyűjtöttek egy-egy nagy skalpot, a négy közé jutásra esélyesnek tartott görögök és olaszok viszont egyelőre szenvednek. Persze ismerjük az örök igazságot, mely szerint nem a világversenyek első hetében kell a legjobbnak lenni.

A tokiói olimpia óta tudjuk, vigyázni kell a kínaiakkal: négy nappal az amerikaiak elleni bravúr után nagy meglepetésre 11–9-es vereséget szenvedtünk tőlük. Tétmérkőzésen azóta nem találkozott a két válogatott, a tavalyi és az idei világbajnokságon is elkerültük az ázsiaiakat, tavaly decemberben viszont együtt készültünk velük, mindkét edzőmeccsen fölényesen győztünk. A párizsi játékokon egyelőre felemás teljesítményt nyújtanak a kínaiak, pontot még nem tudtak szerezni. Az ausztrálok ellen jól tartották magukat, a negyedik negyed közepén döntetlenre álltak velük, de 7–5-re kikaptak. A hollandokat is majdnem megtréfálták, hárommal vezettek a nagyszünetben, de bőkezűen bántak az emberelőnyeikkel, a vége 15–11-es vereség lett. Kanada ellen nem volt esélyük a győzelemre (7–12), ám a sokat vállaló, három gólt szerző Teng Cö-ven játékát így is lehetett dicsérni – rá a mieinknek is figyelniük kell. Kétarcú kínaiak

VÍZILABDA

NŐK

A-csoport

14.00: Ausztrália–Kanada

20.05: Kína–Magyarország

M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Hollandia 3 2 – 1 – 39–34 +5 7 2. Ausztrália 2 1 1 – – 22–19 +3 5 3. MAGYARORSZÁG 2 1 – – 1 20–17 +3 3 4. Kanada 2 1 – – 1 19–19 0 3 5. Kína 3 – – – 3 23–34 –11 0 Az A-CSOPORT ÁLLÁSA