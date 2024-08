Három magyar kalapácsvetőnkért is szoríthatunk... 24 év után!

Péntek délelőtt elkezdődnek a férfi kalapácsvetés selejtezői, a mezőnyben az éremesélyes Halász Bencével, valamint két szombathelyi klubtársával, Rába Dániellel és Varga Donáttal. Huszonnégy év után jutott ki újra három férfi kalapácsvetőnk az olimpiára.

Az olimpiák történelmében eddig ötször fordult elő, hogy három magyar férfi kalapácsvető jutott ki a nyári játékokra, legutóbb huszonnégy évvel ezelőtt, Sydney-ben, ahol az is megtörtént, hogy mindhárom dobóatléta egy klubot képviselt, a Dobó SE-t, és ez a helyzet most is: Halász Bence, Rába Dániel és Varga Donát is ugyanúgy a szombathelyi egyesület sportolója.