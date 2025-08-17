Nemzeti Sportrádió

A tekvandós Salim család két éremmel gazdagodott

V. J./MTIV. J./MTI
2025.08.17. 13:20
Fotó: wtftaekwondo.hu/NS-montázs
Címkék
Salim Omar Gergely Salim Kamilah tekvandó
A Los Angelesben élő, de magyar színekben versenyző Salim testvérek közül ketten is éremmel zártak Óceánia rangos nemzetközi tekvondós viadalán, az Elnök-kupán.

Az ausztráliai Queenslandben rendezett tornán a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik Salim Omar Gergely harmadik lett a 63 kg-os súlycsoportban. A 22 éves kiválóság előbb ausztrál, majd indiai vetélytársat búcsúztatva érte el az elődöntőt, ahol a későbbi ezüstérmes japán Maeda állította meg menetelését.

Húga, a korosztályos Európa-bajnok Salim Kamilah, aki néhány napja az EYOF-on, a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon aranyérmet szerzett, Ausztráliában szintén dobogóra állhatott. A 16 éves magyar lány a 46 kilósok kategóriájában szaúdi tekvondóst verve jutott a legjobb négy közé, ahol a későbbi ezüstérmes tajvani Huang döntő menetben tudott nyerni ellene.

