Gulyás Michelle: Elképesztő a hangulat, nem tudom, hogy tizenötezer ember lesz-e még valaha öttusaversenyen

Guzi Blanka: – Szerencsére nem izgultam, de volt bennem némi feszültség, úgy látszik, ez az egész pályafutásomat végigkíséri, általában ezt érzem az selejtezők, elődöntők során. Aztán a döntőben már felszabadultan tudok versenyezni. Szerencsére nem kellett kifutnom magam, és bíztam is ebben, amikor láttam, hogy a tizedik helyről indultam, gondoltam, koncentráltabb lövészettel, jó lovaglás után olyan helyre lehet kerülni, ahol már nem kell annyira kifutni magam. A döntőt most már tényleg szeretném élvezni, jobban megélném, mint az elődöntőt. A mostani lovagláshoz hasonlóval elégedett lennék, mert határozott és tudatos pálya volt, a többiben nincs miért tartalékolni, ami a csövön kifér.

Gulyás Michelle: – Sikerült tartalékolnom, először ebben az évben futás közben is jó formában éreztem magam, és tudtam, hogy ha nagyon kellene hajtani, akkor is menne. A lövészetem is jobb volt, mint a többieké, pedig önmagamhoz képest ez nem is volt kifejezetten jó. A lovaglás előtt feszült voltam kicsit, sok negatív hang ért el az olimpia előtt, szerettem volna megfelelni az elvárásoknak. Jó lovam volt, de technikásan kellett lovagolni, úgy gondolom, megoldottam a feladatot. Elképesztő a hangulat, nem tudom, hogy tizenötezer ember lesz-e még valaha öttusaversenyen, talán a következő olimpián. Örülök, hogy rengeteg a magyar a lelátókon, itt van a családom, a barátaim, még egy „Michelle” feliratú zászlót is csináltak nekem. Lövészet közben az a lényeg, hogy ki tudjuk zárni a környezetet, szerencsére ez is sikerült.